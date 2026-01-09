TÄNA OTSE | Kuidas läheb Kristjan Ilvesel Otepää MK-etapi avapäeval?

Kahevõistluse MK-etapil Otepääl võisteldakse reedel ühisstardist sõitudes. Otseülekanne meeste 10 km ühisstardist sõidust algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 14.30, enne seda algab kell 14.15 talispordistuudio. Võistlust kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Robert Lee, stuudiot juhib Johannes Vedru, reporter Debora Saarnak.

Stardinimekirjas on 59 meest, nende seas ka neli eestlast: Kristjan Ilvese stardinumber on 31, Fred Gustavson stardi numbri alt 51 ning rivi lõpetavad Ruubert Teder ja Karel Pastarus, kelle stardinumber on vastavalt 58 ja 59.

Hüppevõistluse algus on kell 17.30, aga juhul kui tuul ei lase võistlust läbi viia, kasutatakse neljapäevase teise eelvõistluse tulemusi. Seal tegi parima tulemuse austerlane Thomas Rettenegger, Ilves sai 15. koha, jäädes Retteneggerist maha 17,8 sekundiga. Gustavson oli 51., Pastarus 54. ja Teder 57.

Eelmisel aastal võitis Otepääl ühisstardist sõiduga võistluse nüüdseks karjääri lõpetanud norralane Jarl Magnus Riiber austerlase Johannes Lamparteri ja sakslase Vinzenz Geigeri ees, Ilves sai siis 20. koha.