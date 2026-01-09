X!

TÄNA OTSE | Otepää MK-etapp algab naiste ühisstardist sõiduga

Kahevõistluse MK-etapp Otepääl algab naiste 5 km ühisstardist murdmaasõiduga. Otseülekanne ETV-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 13.30. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Robert Lee, stuudiot juhib Johannes Vedru, reporter Debora Saarnak.

Stardinimekirjas on 33 naist, numbri alt 1 läheb rajale MK-sarja üldliider, norralanna Ida Marie Hagen.

Hüppevõistlus algab kava järgi kell 16.30, aga juhul kui tuuleolud ei lase sportlase hüppetorni, kasutatakse neljapäevase teise eelvõistluse tulemusi, seal oli parim norralanna Ingrid Laate, kes hüppas 94,5 meetrit ja teenis selle eest 133,8 punkti, edestades 19,8 sekundiga teise koha saanud soomlanna Minja Korhoneni.

Eelmisel aastal võtsid Otepääl ühisstardist sõidus kaksikvõidu Jaapani kaksikõde Yuna ja Haruka Kasai.

