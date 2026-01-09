Elizaveta Anikina jättis J200 turniiri haigestumise tõttu pooleli

16. asetatud Anikina pääses kaheksandikfinaali 6:3, 6:1 võiduga tšehhitari Ema Chladova üle, aga neljapäeval andis pärast esimese seti 4:6 kaotust loobumisvõidu kolmandana asetatud ja temast neli aastat vanemale Saksamaa esindajale Michelle Khomichile, vahendab tennisnet.ee.

Paarismängus olid Anikina ja rumeenlanna Maria Valentina Pop jõudnud veerandfinaali, kui alistasid esimesena asetatud Aleksandra Barmitševa (Usbekistan) ja Giulia Safina Popa (Rumeenia) 6:2, 6:1. Aga Anikina haigestumise tõttu tuli ka seal anda loobumisvõit.