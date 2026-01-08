Pärnu noppis neljapäeval ootuspärased punktid

Numbriliselt kõige tasavägisemaks kujunes teine geim, kuigi ka siin oli Pärnu juhtimas 16:10 ja 23:19 ning alles päris geimi lõpus jõudsid külalised lähedale.

Pärnu rünnak oli 43 ja vastuvõtt 45 protsenti. Blokist saadi kuus ja servilt üheksa punkti. Audentes/Solarstone'i vastavad näitajad olid 28 ja 33 protsenti, neli ja kaks punkti.

Daniel Ramirez Pita tõi võitjatele 16 (+11) ja Markus Uuskari 12 (+7) punkti. Audentese kasuks tõid kaheksa punkti Kaspar Timusk (+5) ja Patrick Saimre (+3).

Pärnul on kümnest mängust 28 punkti ja see annab neile kindla liidrikoha. Tartu Bigbank jääb maha viie silmaga ja lisaks on neil üks mäng rohkem peetud. Audentes/Solarstone on üheksa tiimi konkurentsis kolme punktiga kaheksas.

Reedel mängivad Elme Messeri Balti liigas Võru Barrus - Ezerzeme/DU ja Robežsardze/RSU - Audentes/Solarstone.