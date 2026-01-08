X!

Belgia jõudis üksikmängude toel poolfinaali

Belgia tennisekoondis alistas Austraalias toimuva võistkondliku turniiri United Cup veerandfinaalis Tšehhi 2:1 ja tagas koha nelja parema seas.

Zizou Bergs võitis meeste üksikmängus Jakub Menšiki 6:2, 7:6 (7:4) ja Elise Mertens oli naiste üksikmängus üle Barbora Krejcikovast 5:7, 6:1, 7:5.

Sel hetkel oli Belgial edasipääs tagatud, aga mängiti veel ka paarismäng, kus Linda Fruhvirtova - Dalibor Svrcina said jagu paarist Greet Minnen - Sander Gille 6:7 (13:15), 6:3, 10:3.

Nelja parema hulgas ootab Belgia koondist Šveits, kes oli veerandfinaalis üle Argentinast 2:1. Teise poolfinaali moodustavad Ameerika Ühendriigid ning kas Poola või Austraalia.

United Cup on neljandat korda Australias toimuv segavõistkondade turniir, kuid sel jagatakse ka maailma edetabeli punkte. Tiitlit kaitseb USA.

