Hussarid võistlevad laupäeval murdmaajooksu MM-il

Kergejõustik
Karel ja Liis-Grete Hussar
Karel ja Liis-Grete Hussar Autor/allikas: Raul Mee/EKJL
Kergejõustik

Laupäeval toimuvad Florida osariigis Tallahassee linnas 46. murdmaajooksu maailmameistrivõistlused, kus Eestit esindavad Liis-Grete ja Karel Hussar.

Võistlustulle asub ligi 500 jooksjat 52 riigist. Naiste ja meeste 10 km distantsil on stardis Liis-Grete Hussar ja Karel Hussar, kes pidid kuu aega tagasi toimunud Euroopa murdmaajooksu meistrivõistlustelt viimasel hetkel kõrvale jääma viirushaiguse tõttu, teatas Eesti Kergejõustikuliit.

Naiste arvestuses läheb rajale 101 sportlast, teiste seas ka 10 km jooksu maailmarekordiomanik Agnes Ngetich Keeniast, Uganda jooksjad Sarah Chelangat ja Joy Cheptoyek ning Etioopia jooksja Senayet Getachew.

145 mehe seas läheb tiitlit kaitsma kahe viimase MM-i võitja Jacob Kiplimo (Uganda), kellele pakub konkurentsi kahel eelmisel MM-il teiseks tulnud Berihu Aregawi (Etioopia). Tugevamatest Euroopa jooksjatest on stardis Jimmy Gressier (Prantsusmaa) ja Thierry Ndikumwenayo (Hispaania).

Naiste jooksu start antakse laupäeval Eesti aja järgi kell 18:35 ning meeste jooksu start kell 19:20.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

