Ford teenis Dakari rallil kolmikvõidu, liidrina jätkab Lategan

Guthrie ja kaardilugeja Kellon Walch läbisid 370 kilomeetri pikkuse katse ajaga kolm tundi, 54 minutit ja 46 sekundit, millega olid Fordi kolmikvõidu esiotsas. Tihedas heitluses said teise koha Nani Roma ja Alex Haro (+1.06), esikolmikusse mahtus veel 2024. aastal WRC2-s võistelnud tšehh Martin Prokop ja kaardilugeja Viktor Chytka (+2.14).

Fordi kuuikvõidu rikkus ära Dacia Sandrideri Lucas Moraes ja Dennis Zenz (+3.38), neile järgnesid Denis Krotov ja Konstantin Žiltsov (+5.12), Mattias Ekström ja Emil Bergkvist (+5.21) ning Carlos Sainz ja Lucas Cruz (+5.23).

Üldliidrina jätkab Toyota Hiluxiga kihutav Lategan, kes eksis katse alguses ära ning pälvis kokkuvõttes 17. koha (+12.43). Teisel kohal jätkab tiitlikaitsja Yazeed Al-Rajhi (Dacia Sandrider; +3.17). Esikolmikus on veel Ekström (+5.38), tänavu juba teise katse võitnud Guthrie on viiendal kohal (+16.23).

Motikate arvestuses võidutses viiendal katsel argentiinlane Luciano Benavides (KTM) ajaga 4:05.16, talle järgnesid Ignacio Cornejo (Hero; +3.51) ja Daniel Sanders (KTM; +5.50). Sanders jätkab üldliidrina, Ricky Brabec (Honda) jääb temast kahe minuti ja kahe sekundi kaugusele, kolmandal kohal jätkav Benavides kaotab viie minuti ja 55 sekundiga.

Reedel sõidetakse Haili linnast Riyadhi, teekonna pikkus on 331 kilomeetrit. Laupäeval on tänavuse kõrberalli esimene puhkepäev.