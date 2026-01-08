X!

Alex Matthias Tamm siirdub Šotimaa kõrgliigasse

Jalgpall
Alex Matthias Tamm
Alex Matthias Tamm Autor/allikas: Facebook/NK Olimpija Ljlubljana
Jalgpall

Eesti koondise ründaja Alex Matthias Tamm siirdub pooleks aastaks laenule Šotimaa kõrgliigameeskonda Livingston.

Täpselt aasta tagasi ehk 8. jaanuaril Nõmme Kaljust Olimpija ridadesse siirdunud Tamm tegi Sloveenias väga tugeva alguse - kevadel sai ta Sloveenia liigas 12 mänguga kirja kuus väravat ja kaks väravasöötu, teenides lisaks penalteid ja vastastele punaseid kaarte, vahendab Soccernet.ee.

Suvise treenerivahetusekarusselli järel on 24-aastase ründaja mänguaeg Olimpijas kahanenud - sel hooajal on ta Sloveenia kõrgliigas 13 mänguga kirjas vaid üks värav ja üks väravasööt ning 333 minutit - kümnel korral on ta sekkunud vahetusest.

Livingston on sealjuures hetkel Šotimaa kõrgliiga punane latern - 20 mängust üheksa punkti (vaid üks võit!) teeninud meeskond vajab hädasti polsterdust, et konkurentsi tagasi tõusta.

Tamme võimalus debüüdiks avaneb laupäeval, kui Livingston võõrustab ülitähtsas mängus just Kilmarnockit. Uues klubis hakkab ta kandma särginumbrit 21.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

