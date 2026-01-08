X!

AÜE MK-etapil pääses põhitabelisse kolm eestlannat

Vehklemine
Katrina Lehis ja Irina Embrich
Katrina Lehis ja Irina Embrich Autor/allikas: FIE - International Fencing Federation
Vehklemine

Naiste epeevehklemise MK-etapil Fujairah's jõudsid 64 parema sekka ehk põhiturniirile Katrina Lehis, Irina Embrich ja Julia Beljajeva.

Lehis ning Embrich pääsesid otse põhitabelisse, teise asetuse saanud Lehis kohtub avaringis Iisraeli vehkleja Nicole Feyginiga ja 11. asetusega Embrich šveitslanna Pauline Brunneriga.

64 parema hulka võitles end veel Julia Beljajeva, kes võitis alagrupis kuuest kohtumisest viis. Ta sai 36. asetuse ning kohtub avaringis itaallanna Federica Isolaga.

Alagrupist pääsesid edasi sõelturniirile veel Julia Trynova ja Maria Embrich, aga mõlemad kaotasid siis esimeses matšis ja langesid konkurentsist. Eliisa Kikerpill võitis grupis kuuest matšist kolm ning ei saanud põhitabeli koha eest vehelda.

Naiste individuaalturniir peetakse laupäeval, reedel asuvad matile mehed. Eestit esindavad Erik Tobias, Valentin Altunin, Oliver Laasik ja Filipp Djatsuk. Pühapäeval peetakse nii naiste kui meeste võistkonnavõistlus.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

