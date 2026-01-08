X!

Backhausi näovigastus võib Heinale taas Bundesligas võimaluse tuua

Jalgpall
Mio Backhaus ja Karl Jakob Hein
Mio Backhaus ja Karl Jakob Hein Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Nordphoto
Jalgpall

Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder võõrustab laupäeval viiendat kohta hoidvat Hoffenheimi, kusjuures eestlase võimalused mänguaega teenida on suuremad kui tavapäraselt.

Nimelt sai teisipäevasel treeningul vigastada meeskonna esiväravavaht Mio Backhaus, kes põrkas õnnetult kokku Marco Friedliga ning pidi näohaava tõttu trenni enneaegselt lõpetama, vahendab Soccernet.ee.

"Tema silm on paistes, aga oleme tema mängimise suhtes optimistlikud," vahendab DeichStube Werderi pressiesindaja Christoph Pieperi sõnu.

21-aastane Backhaus on oma esimesel Bundesliga hooajal seni kirja saanud 13 mängu, Heina kaks matši pärinevad septembri lõpust ja oktoobri algusest, kui Backhaus põgusalt vigastuspausi pidas. Kui debüüdil Bayerni vastu tuli hoolimata Heina heast esitusest vastu võtta 0:4 kaotus, siis teises kohtumises hoidis eestlane taga nulli ja aitas meeskonna 1:0 võiduni Karol Metsa tööandja St. Pauli üle.

Tabelis 18 meeskonna seas kümnendal real paiknev Werder on tänavu olnud üks liiga halvema kaitsega meeskondi - nad on 15 mänguga endale lubanud lüüa 28 väravat, millest suurem näitaja on vaid eelviimasel real asuval Heidenheimil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

