Eesti Jalgratturite Liit sai uue peasekretäri

Jalgrattasport
Avely Austa
Avely Austa Autor/allikas: Erakogu
Jalgrattasport

Alates 5. jaanuarist asus Eesti Jalgratturite Liidu peasekretärina tööle Avely Austa, kelle vastutusalaks on liidu igapäevane juhtimine ja strateegiline arendamine.

"Peasekretäri rolli asumine on minu jaoks suur au ja teadlik vastutus kogu Eesti jalgrattaspordi ees. Olen olnud alaliidu töös erinevates rollides, mis on andnud mulle hea arusaama klubide ja sportlaste vajadustest," ütles Austa pressiteate vahendusel.

Austal on mitmekülgne taust nii ettevõtluses kui spordivaldkonnas. Ta on aastaid juhtinud ettevõtteid, ehitanud nullist üles meeskondi, olnud juhatuse liige ning tegutsenud ka projekti- ja ettevõtte juhina. Ta on jalgrattaspordiga seotud olnud ligi kümme aastat ning puutunud alaliidu tööga kokku sportlase, treeneri, kohtuniku ja võistluste korraldajana. Lisaks on Austa olnud aktiivselt seotud ka klubitegevuse arendamisega.

Peasekretäri sõnul on tema üheks olulisemaks eesmärgiks kohtuda võimalikult paljude alaliidu liikmetega, et nende ootuste ja väljakutsete põhjal kujundada ühine ning sisuline arengusuund.

Austa tõi veel välja, et väga suureks väärtuseks on senise peasekretäri Urmas Karlsoni jätkamine alaliidus koolitus- ja arendusjuhina. "See loob tugeva sideme kogemuse ja värske vaate vahel ning aitab hoida alles väärtuslikku teadmiste pagasit," lisas Austa.

Eesti jalgrattaspordi üheks suuremaks väljakutseks peab ta noorte kaasamist olukorras, kus sündimus on languses ja noorte huvid mitmekesistunud. "See on teema, mis puudutab kogu spordimaastikku. Vajame nutikaid ja koostöiseid lahendusi, et hoida jalgrattasport nii harrastus- kui tippspordina atraktiivse ja jätkusuutlikuna," rõhutas ta.

Eesti Jalgratturite Liit on jalgrattaspordi katusorganisatsioon Eestis, mis koondab klubisid, sportlaseid ja treenereid ning edendab jalgrattasporti kõigil tasanditel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

