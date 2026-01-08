X!

Atlanta täht saadeti mängu ajal teise tiimi, Nuggets alistas Celticsi

Korvpall
Trae Young
Trae Young Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA leidis aset kentsakas juhtum, kui Atlanta Hawksi pikaajaline täht kaasati oma meeskonna ajal vahetustehingusse. Sündmusterohkel mängupäeval teenisid võidulisa Denver Nuggets ja San Antonio Spurs, kes kindlustasid oma kohta.

2018. aasta draft'is viienda valikuna Atlantasse läinud Young juhatas Hawksi tiimi seitse hooaega ning 2020-21 hooajal jõudis klubi ka idakonverentsi finaali, aga seal tuli tunnistada Milwaukee Bucksi paremust.

Young on dünaamiline ründemängija, aga kaitsepool jätab kõvasti soovida. Sel hooajal on 27-aastane tagamees mänginud vigastuste tõttu vaid kümnes mängus ja öösel vastu neljapäeva otsustas Hawks ajastu lõpetada ja Youngi vahetustehinguga Washington Wizardsisse saata. Washingtoni tasu oli üllatavalt tagasihoidlik, Atlanta sai vastu vaid CJ McCollumi ja Corey Kisperti ning mitte ühtki draft'i valikut.

Olukorra tegi kentsakamaks asjaolu, et Young istus samal ajal Hawksi pingil, kui meeskond kodupubliku ees New Orleans Pelicansi 117:100 (37:26, 28:27, 24:13, 28:34) alistas.

Oma pikaajalisest liidrist loobunud Hawks vaatab nüüd tuleviku poole ja meeskonnas on omajagu noort talenti: Jalen Johnson on teinud suure arenguhüppe, Dyson Daniels on väga mitmekülgne noortalent ja 2024. aastal valis klubi draft'i esimese valikuga Zachharie Risacheri, kes pole seni läbimurret teinud. Youngil oli ka hiiglaslik leping, millest lahti saamine avab Atlanta rahakoti raudasid.

Washingtonil on samuti lootustandvaid mängijaid, aga kui Youngi tervis on korras, käib terve rünnak läbi tema. See peaks talle sobima, mängujuht on oma karjääri jooksul visanud mängus keskmiselt 25,2 punkti, jaganud 9,8 resultatiivset söötu, haaranud 3,5 lauapalli ja teinud ühe vaheltlõike.

Bostonis läksid vastamisi ida- ja läänekonverentsi kolmanda koha meeskonnad, aga Denver Nuggets vormistas soliidse 114:110 (31:35, 27:23, 21:24, 35:28) võidu. Jamal Murray tegi võitjate eest suure mängu, kui skooris 22 punkti ja jagas lausa 17 korvisöötu, paljud neist 30 punkti visanud Peyton Watsonile. Nuggets mängis ilma Nikola Jokicita, kes taastub põlvevigastusest. Celticsi parim oli 33 punktiga Jaylen Brown, suvel Eesti vastu mänginud Portugali keskmängija Neemias Queta võttis maha 20 lauapalli, neist pooled ründelauas.

Läänekonverentsi tipp, tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder pidi kodus kõvasti vaeva nägema, aga suutis Utah Jazzi lisaajal alistada 129:125 (31:22, 27:31, 33:33, 23:28, 15:11). Shai Gilgeous-Alexander kogus 46 punkti, kuus lauapalli ja kuus korvisöötu. Lauri Markkanen tõi Jazzile 29 punkti ja 13 lauapalli.

San Antonio Spurs kindlustas läänes oma teist asetust, kui alistas kodus Los Angeles Lakersi 107:91 (26:23, 22:20, 31:25, 28:23). Luka Doncic tegi 38 punkti, kümne lauapalli ja kümne sööduga kolmikduubli, LeBron James kaasa ei teinud. Spursi parim oli 27 punkti visanud Keldon Johnson, Victor Wembanyama kogus 16 punkti, 14 lauapalli ja neli blokki.

Tulemused:
Philadelphia - Washington 131:110
Detroit - Chicago 108:93
Charlotte - Toronto 96:97
New York - LA Clippers 123:111
Brooklyn - Orlando 103:104 (la)
Memphis - Phoenix 98:117
Portland - Houston 103:102
Golden State - Milwaukee 120:113

Toimetaja: Kristjan Kallaste

