Vaaks ja Providence mängisid Connecticuti vastu edu maha

Korvpallur Stefan Vaaks ja tema koduülikool Providence mängisid kodupubliku ees USA üliõpilasliigas (NCAA) neljanda asetusega Connecticuti vastu suurepäraselt, kuid andsid lõpus edu käest ja pidid lisaajal valusa kaotusega leppima.

Kohtumine algas tasavägiselt, kuid Providence lõpetas avapoolaja võimsa 21:4 spurdiga ning läks pausile kümnepunktilise eduga, mis kasvas teisel poolajal mitmel korral ka 13-punktiliseks. Kodumeeskond dikteeris mängutempot ning juhtis veel kolm minutit enne lõpusireeni 11 punktiga, aga Connecticut skooris siis üheksa vastuseta punkti.

Providence asus minut enne lõpusireeni taas viiega juhtima, aga külalised jõudsid 13 sekundit enne lõppu ikkagi viigini ja võitja selgus lisaajal. Siis läksid rollid vahetusse ning Connecticut vormistas lõpuks raske 103:98 (37:47, 52:42, 14:9) võidu.

Vaaks alustas pingilt, kuid veetis platsil 36 minutit, mis oli Providence'i mängijate seast enim. Eestlase arvele jäi 11 punkti (kahesed 1/2, kolmesed 2/7, vabavisked 3/4), neli lauapalli, kolm resultatiivset söötu ja kaks vaheltlõiget.

Ryan Mela tegi mitu suurepärast sooritust ja lõpetas 19 punktiga, Jamier Jones lisas omalt poolt 18 silma. Connecticut mängis sisuliselt kuue mehega, neist neli viskas vähemalt 20 punkti. Üleplatsimees oli 24 punkti kogunud Braylon Mullins, nii Alex Karaban kui ka Silas Demary Jr. viskasid 23. Demary Jr.-i arvele jäi ka 15 resulatiivset söötu.

Suurepärase võimaluse käest lasknud Providence on sel hooajal võitnud kaheksa kohtumist ja kaotanud seitse. 10. jaanuaril mängitakse võõrsil Xavieriga, jaanuari lõpus minnakse veel korra Connecticutiga vastamisi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

