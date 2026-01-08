TÄNA OTSE | Eestlannad jahivad kohta jälitussõidus

Laskesuusatamise MK-sari lõpetab neljapäeval Saksamaal Oberhofis, kus peetakse hooaja neljas naiste sprindisõit. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.05, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin.

Kalendriaasta esimeses naiste sõidus on nimekirjas 95 võistlejat, kellest neli on eestlased: Johanna Talihärm sõidab numbriga 4 ning stardib kell 15.17, Regina Ermits (18) kell 15.24, Susan Külm (68) kell 15.49 ning Tuuli Tomingas (73) kell 15.51.

Sel hooajal on sprindisõitudes võidutsenud soomlanna Suvi Minkkinen, prantslanna Lou Jeanmonnot ja rootslanna Hanna Öberg. Sprindisõitude arvestuses on enim punkte Jeanmonnot'l, kes on ühtlasi esikohal ka MK-sarja üldarvestuses.

Häid sprinte on teinud ka eestlannad, Susan Külm pälvis Hochiflzenis 13. koha ja Regina Ermits Le Grand Bornandis 15. koha.