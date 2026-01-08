Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23.

Saksamaal Oberhofis alanud laskesuusatamise maailmakarikaetapil teenis naiste sprindis esikoha rootslanna Elvira Öberg (0; 22.00,6), kes edestas soomlannat Suvi Minkkineni (0; +21,1) ja prantslannat Julia Simoni (0; +23,6).

26-aastane Öberg oli nii esimese kui ka teise tiiru järel Minkkinenist mõne sekundi kaugusel, aga pakkus otsustavatel kilomeetritel selgelt kiiremat minekut ja sai oma hooaja esimese etapivõidu. Tema nüüd 13. koha saanud õde Hanna võitis sprindi eelmisel etapil Le Grand Bornandis.

Esikolmikule järgnesid Maren Kirkeeide (Norra; 0; +33,7), Franziska Preuss (Saksamaa; 1; +47,1), Janina Hettich-Walz (Saksamaa; 1; +49,5), MK-sarja üldliider Lou Jeanmonnot (Prantsusmaa; 1; +54,9) ja Anna Magnusson (Rootsi; 1; +59,9).

Eesti sõitjatest oli kõige parem Regina Ermits, kes tiirudes ei eksinud, kuid kaotas Öbergile minuti ja 25,8 sekundiga. See tõi 23. koha. Susan Külm oli 46. (2; +2.07,3) ja Johanna Talihärm 65. (1; +2.55,1).

Algselt samuti startima pidanud Tuuli Tomingas jäi tervisemure tõttu siiski kõrvale.

Enne võistlust

Kalendriaasta esimeses naiste sõidus on nimekirjas 95 võistlejat, kellest neli on eestlased: Johanna Talihärm sõidab numbriga 4 ning stardib kell 15.17, Regina Ermits (18) kell 15.24, Susan Külm (68) kell 15.49 ning Tuuli Tomingas (73) kell 15.51.

Sel hooajal on sprindisõitudes võidutsenud soomlanna Suvi Minkkinen, prantslanna Lou Jeanmonnot ja rootslanna Hanna Öberg. Sprindisõitude arvestuses on enim punkte Jeanmonnot'l, kes on ühtlasi esikohal ka MK-sarja üldarvestuses.

Häid sprinte on teinud ka eestlannad, Susan Külm pälvis Hochiflzenis 13. koha ja Regina Ermits Le Grand Bornandis 15. koha.