TÄNA OTSE | Laskesuusatamise MK-sari jätkub meeste sprindisõiduga

Laskesuusatamise MK-sari lõpetab neljapäeval Saksamaal Oberhofis pausi, kui hooaeg jätkub meeste sprindisõiduga. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 12.20, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin.

2026. aasta esimeses sõidus on võistlustules 105 võistlejat, sealhulgas ka neli Eesti meest. Jakob Kulbin kannab stardinumbrit 3 ja saab lähte kell 12.31, Mark-Markos Kehva (43) kell 12.51, Kristo Siimer (45) kell 12.52 ning Rene Zahkna (73) kell 13.06.

Sel hooajal on peetud kolm sprinti ning võidu on teeninud norralased Johan-Olav Botn ja Vetle Sjaastad Christiansen ning itaallane Tommaso Giacomel. Sprindisõitude arvestuses on esikohal Botn, kes on ühtlasi ka MK-sarja üldliider.

Oberhofi MK-etapp algab austusavaldustega Sivert Guttorm Bakkenile, kes suri traagiliselt kaks päeva pärast seda, kui MK-sari jõulupausile läks. Norralase auks kõlab minutiline aplaus ja samuti saab ta sümboolse esimese stardinumbri ehk esimesena läheb rajale laskesuusataja numbriga kaks.