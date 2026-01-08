HC Panter alustas uut aastat võidukalt

Tallinna jäähokiklubi HC Panter naasis Balti liigas võidureele, kui teenis kodujääl Riia Prizma üle suure skooriga võidu.

Enne jõule kehva seeria lõpetanud Panter läks kodupubliku ees neljandaks minutiks 2:0 juhtima, aga Riia klubi leidis kaks vastuväravat ja avaperiood lõppes viigiga. Teisel perioodil läks Panter taas kiirelt kahega juhtima, Prizma vastas kiirelt, aga Panter viskas minutiga end taas kahega ette.

Külalised jõudsid perioodi lõpuks taas tabamuse kaugusele ning otsustava kolmandiku alguses ka viigini, kuid Panter mängis kohtumise viimased kümme minutit efektiivselt ja vormistas vägeva 8:6 (2:2, 3:2, 3:2) võidu.

Lenni Suutari viskas kaks väravat ja sai lisaks kirja veel kaks väravasöötu, Kevin Parras ja Nikita Puzakov said kirja ühe tabamuse ja kaks söötu. Kahe resultatiivsuspunktiga panustasid veel Warren Roberts-Lee, Andre Linde, Rasmus Kiik ja Rico Marder Velja. Prizma eest jõudis Emils Locmelis kübaratrikini.

Panteri väravavaht Georg Vladimirov tõrjus vastase 45 viskest 39, Prizma puurile tehti 50 viset ja Janis Auzinš tõrjus seitse. Parras pani 59. minutil mängule punkti viskega tühja väravasse.

Panter on kaheksa võidu (kolm lisaajal) ja 19 kaotusega (kaks lisaajal) seitsmendal kohal. Veerandfinaali pääsevad kuus parimat, Elektrenai Energija on Eesti klubist vaid punkti kaugusel. Panteri jaoks lõppeb põhiturniir 11. märtsil.