Selver alistas Võru Barruse ja kerkis tabelis kolmandaks

Võrkpall
Selver x TalTech
Selver x TalTech Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Võrkpall

Selver x TalTechi võrkpalliklubi teenis Elme Messer meeste Balti liigas väärt võidu ja kerkis sellega liigatabelis kolmandaks.

Selver x TalTechi resultatiivseimaks kerkis tavapäraselt Andres Jefanov, kes panustas 25 punkti (+16) ja lõi 6 serviässa. Joosep Põldma arvele kogunes 12 punkti (+6) ning 5 blokki kirja saanud Andri Aganits lisas 9 silma (+5). Esimese mängu pidas oma uue koduklubi eest libero Silver Maar, kelle vastuvõtuprotsent oli 56, vahendab Volley.ee.

Tallinna klubi vastuvõtt oli 49 protsenti ja rünnakuid lahendati 46-protsendiliselt, blokk saadi Barruse rünnakutele ette kümnel korral ning servijoone tagant teeniti 14 punkti (eksiti samuti 14 pallingul).

Võru Barruse edukaim oli Renato Santos 19 punktiga (+8), kümme punkti (-2) lisas Kristo Kollo ja üheksa punkti (+0) jäi Kyle Wilsoni arvele. Võru meeskonna vastuvõtt oli 47 protsenti ja rünnak 37 protsenti, blokist saadi 12 ja servilt neli punkti (19 viga).

Selver kerkis liigatabelis kuuendalt kohalt kolmandaks, kümnest mängust on võidetud kolm ja punkte on koos 20. Võru langes neljandaks, neil on 19 punkti ja peetud 12 kohtumist (kuus võitu). Selver x TalTechi lahutab nüüd neist koha võrra eespool olevast Tartu Bigbankist vaid kolm punkti, lisaks on Tartul mäng rohkem peetud. Liigatabeli tipus jätkab 25 punktiga Pärnu Võrkpalliklubi (üheksast mängust kaheksa võitu).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

