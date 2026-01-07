Tormis Laine ei jõudnud Madonna di Campiglio slaalomis finišisse
Itaalias Madonna di Campiglios peetakse kolmapäeval aasta esimene mäesuusatamise maailma karika sarja etapp, aga eestlane Tormis Laine katkestas esimesel laskumisel.
25-aastane Laine sai aja kirja ainult esimeses sektoris, kus ta oli 47. kohal. Pärast seda tuli eestlane nõlvalt.
Esimesel laskumisel oli kõige nobedam soomlane Eduard Hallberg, kes sai ajaks 50,29. Ta edestas šveitslast Tanguy Nefi 0,16 sekundiga ning prantslast Clement Noeli 0,23 sekundiga. Esikolmiku kannul on aga norralaste kolmik: Henrik Kristoffersen kaotab teise laskumise eel liidrile 0,29 sekundiga, Toimon Haugan 0,32 sekundiga ning Atle Lie McGrath 0,35 sekundiga.
Teine laskumine algab kell 22.00.
Toimetaja: Kristjan Kallaste