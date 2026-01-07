X!

Tormis Laine ei jõudnud Madonna di Campiglio slaalomis finišisse

Mäesuusatamine
Tormis Laine
Tormis Laine Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Mäesuusatamine

Itaalias Madonna di Campiglios peetakse kolmapäeval aasta esimene mäesuusatamise maailma karika sarja etapp, aga eestlane Tormis Laine katkestas esimesel laskumisel.

25-aastane Laine sai aja kirja ainult esimeses sektoris, kus ta oli 47. kohal. Pärast seda tuli eestlane nõlvalt.

Esimesel laskumisel oli kõige nobedam soomlane Eduard Hallberg, kes sai ajaks 50,29. Ta edestas šveitslast Tanguy Nefi 0,16 sekundiga ning prantslast Clement Noeli 0,23 sekundiga. Esikolmiku kannul on aga norralaste kolmik: Henrik Kristoffersen kaotab teise laskumise eel liidrile 0,29 sekundiga, Toimon Haugan 0,32 sekundiga ning Atle Lie McGrath 0,35 sekundiga.

Teine laskumine algab kell 22.00.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

22:04

Suurepäraselt alustanud Cramo kaotas Valmierale, Pärnu ja TalTech võidukad Uuendatud

22:03

ETV spordisaade, 7. jaanuar

21:39

Eesti käsipallikoondis alistas EM-valiksarja eelkvalifikatsioonis Küprose

20:49

Tormis Laine ei jõudnud Madonna di Campiglio slaalomis finišisse

20:32

Giacomel varalahkunud sõbrast: teen kõik, et Siverti uhkeks teha

19:47

Otepää võõrustab taas rahvarallit

19:14

LeBron: Luka ei pea oma mängu minu pärast muutma

18:38

Slot fännide kriitikast: raske vastu vaielda

18:01

Rikberg tahab euromängus Aru platsile panna: eesmärk on edasipääs

17:23

Hyundai testib edaspidi autosid Prantsusmaa teedel

laskesuusatamine

20:32

Giacomel varalahkunud sõbrast: teen kõik, et Siverti uhkeks teha

13:13

Naislaskesuusatajate sprindisõit toodi päeva võrra ettepoole

06.01

Laskesuusatamise Otepää MK-etapile viib Tartust eribuss

06.01

Oberhofi MK-etapp algab austusavaldustega Bakkenile

jäähoki

11:34

Islanders korraldas kodujääl tõelise hävitustöö

06.01

Washington Capitals sattus kodus hoogu

06.01

Läti läheb olümpiale kuue NHL-i mehega

06.01

Rootsi hokinoored tulid juunioride maailmameistriteks

freestyle suusatamine

02.01

17-aastane Meentalo sai MK-etapil 15. koha

18.12

Meentalo sai rennisõidu MK-etapil 15. koha

18.12

Haigestunud Kelly Sildaru jätab USA MK-etapi vahele

14.12

Kelly Sildaru sai X-mängudele kaks kutset

kahevõistlus

06.01

Norra treener: Ilvese hüppetrenn Otepääl oli selle hooaja parim

06.01

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

05.01

Ilves kombeprobleemist: ma arvan, et sellele on mingisugune lahendus leitud

05.01

Markvardt MK-etapi eel: kõik loodame, et kodumäelt algab Ilvese uus tõus

suusatamine

04.01

Õed Kaasikud jäid kuu enne olümpiat haigeks

04.01

Tour de Ski finišis püüdis pilke Venemaa lipp

04.01

Diggins tuli Tour de Ski üldvõitjaks, viimase etapi võitis Simpson-Larsen

04.01

Stenshagen võitis Tour de Ski viimase sõidu, Kläbo tegi ajalugu

kiiruisutamine

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

17.12

Liiv: õnneks on OM-ini aega, et 1000 meetri viimast ringi parandada

14.12

Liiv lõpetas MK-etapi üheksanda kohaga, võitja selgitas ülinapp paremus

13.12

Liiv pälvis 1000 meetri distantsil viienda koha

suusahüpped

06.01

Prevc võitis kindlalt Nelja hüppemäe turnee

06.01

Aigro võib järgmise hüppe teha alles OM-il: see on reaalne, aga ma ei karda

06.01

Aigro õnnetusest: eks see oli sportlase süü, võtan kõik enda peale

05.01

Vagul piirdus Bischofshofenis kvalifikatsiooniga

iluuisutamine

30.12

Spordiajakirjanike eelistus treenerite seas kuulus kindlalt Varnavskajale

29.12

Petrõkina kiitis Jefimovat: sa inspireerid, loodan revanšile

26.12

Petrõkina sooritas treeningul kauaoodatud hüppeid

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

mäesuusatamine

20:49

Tormis Laine ei jõudnud Madonna di Campiglio slaalomis finišisse

04.01

Rast jätkas Kranjska Goras võidukalt, Shiffrin teine

03.01

Rast avas suurslaalomis võiduarve

29.12

Edukas teine laskumine kindlustas Shiffrini veatu seeria jätkumise

jääkeegel

05.01

Randver meenutas kurlingu maaletoomist: sel teekonnal on õnne olnud

30.12

Kaldvee ja Lill piirdusid Rootsi MK-etapil alagrupiga

28.12

Aasta naisparasportlaseks valiti Kätlin Riidebach

19.12

Kurlingupaari Kaldvee - Lill suur rivaal jäi olümpiamängudelt välja

lumelauasõit

23.12

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

12.12

Laura Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 20. koha

12.12

Mai Brit Teder ei sekkunud Itaalias kõrgesse mängu

05.12

Lumelaudur Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 26. koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo