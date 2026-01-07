Otepää võõrustab taas rahvarallit

"Võistlejaid ootab ees vaheldusrikas rada, leidub nii kiiremaid ja laiemaid lõike kui kitsamaid teid. Otepääle iseloomulik maastik tähendab mõistagi kõrguste vahesid ja pöördeid nukkidelt," vahendab autosport.ee võistluste juhi Marko Koosa sõnu. "Rada tuleb üsna nõudlik."

Koosa lisas, et Otepääl valitsevad korralikud talvised olud. "Oleme juba radade ettevalmistusega alustanud. Ilm on külm ja kõik märgid näitavad, et tuleb korralik talvine rahvaralli."

Lisaks tavapärastele rahvaralli klassidele on Otepääl starti oodatud piikrehvidega autod. "Need klassid on mõeldud EAL tehnilise kaardi ja SP-numbritega autodega sõitjatele. Nii tekib rallisõitjatele täiendav talvine võistlemisvõimalus," lisas Koosa.

Otepää rahvarallil on kavas kaheksa lisakatset kogupikkusega 32,58 kilomeetrit. Võistluskeskus asub Tehvandi staadionihoones, hooldusala selle läheduses.