X!

Otepää võõrustab taas rahvarallit

Autoralli
Otepää rahvaralli
Otepää rahvaralli Autor/allikas: Pille Russi
Autoralli

Pärast aastatepikkust vaheaega toimub tänavu 31. jaanuaril taas Otepääl rahvaralli.

"Võistlejaid ootab ees vaheldusrikas rada, leidub nii kiiremaid ja laiemaid lõike kui kitsamaid teid. Otepääle iseloomulik maastik tähendab mõistagi kõrguste vahesid ja pöördeid nukkidelt," vahendab autosport.ee võistluste juhi Marko Koosa sõnu. "Rada tuleb üsna nõudlik."

Koosa lisas, et Otepääl valitsevad korralikud talvised olud. "Oleme juba radade ettevalmistusega alustanud. Ilm on külm ja kõik märgid näitavad, et tuleb korralik talvine rahvaralli."

Lisaks tavapärastele rahvaralli klassidele on Otepääl starti oodatud piikrehvidega autod. "Need klassid on mõeldud EAL tehnilise kaardi ja SP-numbritega autodega sõitjatele. Nii tekib rallisõitjatele täiendav talvine võistlemisvõimalus," lisas Koosa.

Otepää rahvarallil on kavas kaheksa lisakatset kogupikkusega 32,58 kilomeetrit. Võistluskeskus asub Tehvandi staadionihoones, hooldusala selle läheduses.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

19:47

Otepää võõrustab taas rahvarallit

17:23

Hyundai testib edaspidi autosid Prantsusmaa teedel

15:00

Lategan näitas Dakari rallil võimu, tiitlikaitsja katkestas

06.01

Fordide rõõmupäev Dakaris tipnes Guthrie esikohale kerkimisega

05.01

Selgus Monte Carlo ralli stardinimekiri, eestlastest osaleb Jürgenson

05.01

Al-Attiyah tõusis hoolimata Toyota superpäevast Dakari liidriks

04.01

Jürgenson näitas Austrias head kiirust ja tuli viiendaks

04.01

Dakari tiitlikaitsja ralli algas ebaõnnestunult

29.12

Ogier kirjutas Tänakust aastalõpupostituse: surusid mind rohkem piirile kui keegi teine

28.12

Hyundai pealik: meie organisatsioon on nüüd kindlamatel jalgadel

27.12

Jürgenson valmistub hooajaks: miks mitte poodiumikohtade nimel võidelda

27.12

Katsuta palus Tänakul rallidel käia: jään teda igatsema

23.12

Solberg: unistustes olen nagu Ogier

22.12

Tänaku arvates liigub MM-sari vales suunas: olen üsna mures

19.12

Jürgenson alustab hooaega Monte Carlos Rally2 auto roolis

sport.err.ee uudised

22:04

Suurepäraselt alustanud Cramo kaotas Valmierale, Pärnu ja TalTech võidukad Uuendatud

22:03

ETV spordisaade, 7. jaanuar

21:39

Eesti käsipallikoondis alistas EM-valiksarja eelkvalifikatsioonis Küprose

20:49

Tormis Laine ei jõudnud Madonna di Campiglio slaalomis finišisse

20:32

Giacomel varalahkunud sõbrast: teen kõik, et Siverti uhkeks teha

19:47

Otepää võõrustab taas rahvarallit

19:14

LeBron: Luka ei pea oma mängu minu pärast muutma

18:38

Slot fännide kriitikast: raske vastu vaielda

18:01

Rikberg tahab euromängus Aru platsile panna: eesmärk on edasipääs

17:23

Hyundai testib edaspidi autosid Prantsusmaa teedel

16:51

United Cupil selgusid esimesed poolfinalistid, Poola sai kaheksa hulka

16:18

Mullu Girol võidutsenud Yates tõmbas karjäärile joone alla

15:45

Rikberg eurosarja kordusmängust: peame üllatusteks valmis olema

15:00

Lategan näitas Dakari rallil võimu, tiitlikaitsja katkestas

14:26

Arvustus. Enden on meile nii Bird kui Magic

13:43

Marja-Liisa Müllermann lõpetas sportlaskarjääri

13:13

Naislaskesuusatajate sprindisõit toodi päeva võrra ettepoole

12:42

Saalijalgpalli karikavõistlustel selgusid poolfinaalpaarid

12:01

Märt Ibruse korvpallikommentaar: noortel tasub silma peal hoida

11:34

Islanders korraldas kodujääl tõelise hävitustöö

loetumad

13:13

Naislaskesuusatajate sprindisõit toodi päeva võrra ettepoole

09:16

James ja Doncic viskasid kumbki 30 punkti

08:05

Eesti korvpallitalenti ootab ees pikk vigastuspaus

06.01

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

06.01

Aigro õnnetusest: eks see oli sportlase süü, võtan kõik enda peale

06.01

Euroliiga kuus parimat teisipäeval ei vääratanud

06.01

Norra treener: Ilvese hüppetrenn Otepääl oli selle hooaja parim

06.01

Itaalias palliv noor Kangur: vajadusel leian sõbrad, aga suudan ka ise lahendada Uuendatud

21.02

Spordiülekanded ERR-i kanalites

06.01

Oberhofi MK-etapp algab austusavaldustega Bakkenile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo