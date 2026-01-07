Slot fännide kriitikast: raske vastu vaielda

Üheksa mängu järjest kaotuseta olnud Liverpooli jalgpalliklubi Arne Slot vastas kriitikutele, kes peavad meeskonna mängustiili igavaks ning tõdes, et ta nõustub.

Tänavust hooaega kesiselt alustanud, aga hiljuti positiivsema hoo saavutanud Liverpool pole alates 26. novembrist kaotusvalu tundnud. Selle aja jooksul on klubi saanud Meistrite Liigas jagu Milano Interist ning koduses Premier League'is võitnud viimasest kaheksast mängust neli.

Samas on Liverpoolile ette heidetud, et edu toonud mängustiil on igavavõitu ja mänge pole niivõrd nauditav vaadata. Peatreener Arne Slot kommenteeris kriitikat ja tõdes, et saab kriitikast aru.

"Selliseid sõnu on raske kuulda, aga eks ma pean nõustuma," ütles ta. "Ma kasutaks küll teisi sõnu, paneks mõningad asjad õigesse konteksti.

"Ma tahan võita võimalikult palju karikaid, aga mind tuntakse ka selle järgi, et üritan alati ründavat jalgpalli mängida. Saan öelda, et me üritame seda teha ka praegu. Me pole lihtsalt väga palju võimalusi tekitanud. Aga me pole ainus tiim, kes sellega hädas on. Ma ei ütleks, et me mängime igavamat mängu kui mõni teine tiim, kellel liigas paremini läinud on," rääkis Slot.

BBC kirjutas statistikabüroo Opta andmetele toetudes, et Liverpool on tekitanud tänavu Premier League'is 20 mänguga 53 head väravavõimalust (big chances created - toim), aga realiseerinud neist 32. Sellega asetsetakse seitsmendal kohal, kõige rohkem võimalusi on tekitanud Manchester City (65 võimalust, 44 väravat) ning teisel kohal on tabeli tipp Londoni Arsenal (62 võimalust, 40 väravat).

"Tahaksin mänge võita ja ilusat jalgpalli mängida, oleme seda ka sel hooajal teinud," ütles Slot. "Peame seda tegema ka meeskondade vastu, kes ei mängi nii atraktiivset mängu. Peame leidma vastuseid ja pole seda piisavalt teinud. Aga töötame selle kallal igapäevaselt."

Liverpool alustas tänavust hooaega viie järjestikuse võiduga, aga sellele järgnes neljamänguline kaotusteseeria. Esimese viie mänguvooru järel esikohal figureerinud Liverpool langes ühel hetkel lausa 12. reale, aga hiljutised tulemused on valitseva meistri taas Meistrite liiga kohale tõstnud.

Liverpool (34 p) jätkab hooaega neljapäeva õhtul, kui võõrsil minnakse vastamisi liiga esinumbri Londoni Arsenaliga (48 p). Nende kahe vahele mahuvad veel Manchester City ja Aston Villa, mõlemad on kogunud 20 vooruga 42 punkti.