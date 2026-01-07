X!

Lategan näitas Dakari rallil võimu, tiitlikaitsja katkestas

Autoralli
Henk Lategan.
Henk Lategan. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Autoralli

Dakari ralli neljanda katse (Al-Ula - Bivouac Refuge) võitis lõuna-aafriklane Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing W2RC), kes tõusis ühtlasi üldarvestuses liidriks.

Teisipäeval esikümnest välja langenud Lategan näitas kolmapäevasel 417 km pikkusel maratonkatsel võimsat minekut ning teenis etapivõidu veidi enam kui seitsmeminutilise eduga teiseks tulnud Nasser Al-Attiyahi ees.

Kolmanda koha sai poolakas Marek Goczal (+14.15), kelle järel lõpetas neljandana tema poeg Eryk (+17.36). Esiviisikusse jõudis veel Sebastien Loeb (+17.54) ja kuuendaks tuli Michal Goczal (+19.53), kes on Mareki vend ja Eryku onu.

Tiitlikaitsja Yazeed Al-Rajhi (Overdrive) pidi võistluse mitme rehvipurunemise tõttu 234 km peal pooleli jätma. Kolmanda etapi võitnud ja koos sellega üldliidriks kerkinud ameeriklane Mitch Guthrie lõpetas maratonkatse 27. kohal, kaotust Lateganile kogunes 43 minutit ja 53 sekundit.

Lategan edestab kokkuvõttes Al-Attiyahit kolme minuti ja 55 sekundiga. Kahele paremale järgnevad Mattias Ekström (+13.00), Carlos Sainz (+15.53) ja Mathieu Serradori (+16.53).

1979. aastast toimuval Dakari ralli sõidetakse tänavu 13 katset ja võistlus kulmineerub 17. jaanuaril. Kokku läbitakse 4840 katsekilomeetrit.

Toimetaja: Henrik Laever

