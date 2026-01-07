X!

Naislaskesuusatajate sprindisõit toodi päeva võrra ettepoole

Laskesuusatamine
Regina Ermits
Regina Ermits Autor/allikas: Greta Külvet
Laskesuusatamine

Rahvusvaheline laskesuusaliit (IBU) muutis sel nädalal toimuva Oberhofi MK-etapi ajakava.

Kui algselt pidi neljapäeval toimuma ainult meeste sprindivõistlus ja naiste sprint oli planeeritud reedele, siis uue ajakava järgi on nii meeste kui ka naiste sprint kavas neljapäeval.

Võistluse korraldajad tegid ajakavas muudatuse ilmaprognoosi tõttu, mis lubab reedeks tugevaid tuulepuhanguid.

Meeste sprint saab stardipaugu neljapäeval kell 12.30 ja naiste sprint kell 15.15, otseülekanded algavad ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kümme minutit varem.

Laupäeval sõidetakse Oberhofis meeste 12,5 km jälitussõit ja naiste 4x6 km teatesõit ning pühapäeval peetakse meeste 4x7,5 km teatesõit ja naiste 10 km jälitussõit. Täpset ajakava näeb SIIT.

MK-hooaja neljanda osavõistluse eel juhib meeste üldarvestuses norralane Johan-Olav Botn (560 punkti), kellele järgnevad prantslane Eric Perrot (447 p) ja itaallane Tommaso Giacomel (431 p). Eestlastest on kõrgeimal kohal Kristo Siimer, kes asub 38. positsioonil (46 p).

Naiste seas moodustavad hetkel esineliku prantslanna Lou Jeanmonnot (481 p), norralanna Maren Kirkeeide (413 p) ning itaallanna Dorothea Wierer ja rootslanna Anna Magnusson (mõlemal 363 p). Regina Ermits paikneb Eesti naistest parimana 24. kohal (121 p).

Toimetaja: Henrik Laever

