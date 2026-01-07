X!

Tammeka ja Kalju tugevdasid koosseise

Premium liiga
Pavel Marin.
Pavel Marin. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

Jalgpalli Premium liiga klubid Tartu Tammeka ja Nõmme Kalju tugevdasid koosseise vastavalt Pavel Marini ja Aleksander Iljiniga.

"Minu siht sel hooajal on aidata Tammekat igas mängus ja täita klubi poolt meeskonnale seatud eesmärke. Esiteks tuleb end muidugi hooajaks valmis panna, see töö käib juba Annemõisa jalgpallihallis," kommenteeris Marin Tammeka kodulehe vahendusel.

14 korda Eesti rahvuskoondist esindanud Marin veetis viimased viis hooaega Nõmme Kaljus. Varasemalt on ta mänginud ka Levadias ja Viljandi Tulevikus ning veetnud pool hooaega Soome klubis Kokkola. Premium liigas on tema arvel 285 mänguga 48 väravat.

Marini lahkumise järel Kaljus vabaks jäänud koha täidab Aleksander Iljin, kes sõlmis uue koduklubiga kolme aasta pikkuse lepingu. "Mul on väga hea meel liituda Nõmme Kaljuga. Minu jaoks on see suur samm karjääris ja tugev lisamotivatsioon teha iga päev veelgi rohkem tööd," sõnas Iljin, kes on Premium liigas osalenud 97 mängus ja löönud 10 väravat.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga uudised

10:56

Tammeka ja Kalju tugevdasid koosseise

05.01

Vassiljev hooaja eel: tundub, et auke koosseisus ei ole, aga kõike võib juhtuda

03.01

FC Floraga liitus Taaniel Usta

02.01

Mark Anders Lepik siirdub Florast Pärnu Vaprusesse laenule

30.12

Floraga liitus seni Kalevis mänginud noor vasakkaitsja

25.12

FC Floraga liitus 19-aastane paremkaitsja Matvei Jekimov

23.12

Paide Linnameeskond jättis hüvasti hästi panustanud nigeerlasega

22.12

Flora tõi meeskonda 52 korral Eesti koondist esindanud poolkaitsja

20.12

Ken Kallaste lõpetas mängijakarjääri ja liitus Levadia treeneritetiimiga

18.12

Brent Lepistu lahkub Levadiast

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

12:42

Saalijalgpalli karikavõistlustel selgusid poolfinaalpaarid

12:01

Märt Ibruse korvpallikommentaar: noortel tasub silma peal hoida

11:34

Islanders korraldas kodujääl tõelise hävitustöö

10:56

Tammeka ja Kalju tugevdasid koosseise

10:22

Austraalia lahtiste auhinnafond kasvas rekordilise summani

09:43

Kuuba ihkab kodupubliku ees medalit: oleks ju tore

09:16

James ja Doncic viskasid kumbki 30 punkti

08:43

Tiitlikaitsja Elevandiluurannik tagas koha veerandfinaalis

08:05

Eesti korvpallitalenti ootab ees pikk vigastuspaus

06.01

Euroliiga kuus parimat teisipäeval ei vääratanud

06.01

Eesti võrkpallitreenerid mõtlevad Balti liiga jätkudes juba play-off'ile

06.01

Itaalias palliv noor Kangur: vajadusel leian sõbrad, aga suudan ka ise lahendada Uuendatud

06.01

ETV spordisaade, 6. jaanuar

06.01

Norra treener: Ilvese hüppetrenn Otepääl oli selle hooaja parim

06.01

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo