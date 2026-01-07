Tammeka ja Kalju tugevdasid koosseise

"Minu siht sel hooajal on aidata Tammekat igas mängus ja täita klubi poolt meeskonnale seatud eesmärke. Esiteks tuleb end muidugi hooajaks valmis panna, see töö käib juba Annemõisa jalgpallihallis," kommenteeris Marin Tammeka kodulehe vahendusel.

14 korda Eesti rahvuskoondist esindanud Marin veetis viimased viis hooaega Nõmme Kaljus. Varasemalt on ta mänginud ka Levadias ja Viljandi Tulevikus ning veetnud pool hooaega Soome klubis Kokkola. Premium liigas on tema arvel 285 mänguga 48 väravat.

Marini lahkumise järel Kaljus vabaks jäänud koha täidab Aleksander Iljin, kes sõlmis uue koduklubiga kolme aasta pikkuse lepingu. "Mul on väga hea meel liituda Nõmme Kaljuga. Minu jaoks on see suur samm karjääris ja tugev lisamotivatsioon teha iga päev veelgi rohkem tööd," sõnas Iljin, kes on Premium liigas osalenud 97 mängus ja löönud 10 väravat.