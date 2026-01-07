Tiitlikaitsja Elevandiluurannik tagas koha veerandfinaalis

Alžeeria vajas 16 parema seas Kongo alistamiseks lisaaega, sest normaalajal ei õnnestunud kummalgi võistkonnal vastase väravat lahti muukida. Kohtumise ainus tabamus sündis alles 119. minutil, kui täpne oli kuus minutit varem vahetusest sekkunud Adil Boulbina.

Kolmandat Aafrika meistritiitlit jahtiv Alžeeria kohtub veerandfinaalis Nigeeriaga, kes oli esmaspäeval Mosambiigist üle 4:0.

Elevandiluurannik tagas edasipääsu kindla 3:0 võiduga Burkina Faso üle. Manchester Unitedis leiba teeniv Amad Diallo viis tiitlikaitsja 20. minutil juhtima ning tosin minutit hiljem andis ta resultatiivse söödu Yan Diomande väravale. Lõppseisu vormistas 87. minutil Bazoumana Toure.

Kaheksa parema seas minnakse vastamisi turniiri seitsmekordse võitja Egiptusega. Tegu on ühtlasi 2006. aasta finaali kordusega, mille võitis penaltiseeria järel Egiptus.

Esimesed veerandfinaalid on kavas reedel, kui omavahel kohtuvad Mali - Senegal ning Kamerun - Maroko.