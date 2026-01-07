Eesti korvpallitalenti ootab ees pikk vigastuspaus

"Kindlasti ei oodanud ma, et esimene aasta USA-s võiks niimoodi minna. Nüüd algab võitlus, et saaksin tulla tagasi tugevamana kui kunagi varem," kirjutas Tomann Instagramis.

Sügisel ookeani taha siirdunud Tomann jõudis Long Island Lutherani keskkooli eest kaasa teha vaid kahes mängus. "Olen ka tänulik igale treenerile, et nad minusse uskusid, mind toetasid ja iga päev mu selja taga olid. Eriline tänu treener Buckile ja treener Jayle, et nad mind värbasid ja andsid mulle võimaluse siia tulla ja teha seda, mida ma armastan," lisas Tomann.

18-aastane Tomann nimetati eelmisel suvel U-18 B-divisjoni EM-il turniiri sümboolsesse viisikusse. Ta aitas Eesti koondisel tulla hõbemedalile, mis kindlustas ühtlasi tõusu astme võrra kõrgemale ehk A-divisjoni.