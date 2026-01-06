X!

Suurorg oli visetel hädas ja Sopot kaotas lisaajal

Korvpall
Kasper Suurorg (palliga)
Kasper Suurorg (palliga) Autor/allikas: Rafal Jakubowicz/Stal
Korvpall

Eesti korvpallikoondislase Kasper Suuroru koduklubi Sopoti Trefl pidi teisipäeval Poola kõrgliigas tunnistama Zielona Gora 92:90 paremust.

Mäng käis mööda korralikku mägiraudteed: Sopot läks 19:7 juhtima, aga kaotas teise veerandaja 9:22; kolmandal veerandajal tegi Suuroru kodumeeskond 12-punktilises kaotusseisus olles 18:0 vahespurdi ja läks perioodi lõpus 64:56 juhtima.

Veel kaks ja pool minutit enne normaalaja lõppu juhtis Sopot 80:73, ent Suurorule läks siis seitsme sekundiga kirja kaks pallikaotust ning Chavaughn Lewise ja Jayvon Maughmeri korvid viisid kodumeeskona 82:80 juhtima. Paul Scruggs viigistas kümme sekundit enne mängu lõppu ja nii läks kohtumine lisaajale.

Suurorg tabas lisaaja alguses kaugviske ja andis Scruggsile korvisöödu, mis viis külalismeeskonna neljaga ette, ent võõrustajad lõpetasid mängu 8:2 vahespurdiga. Sealjuures sai Sopot viimase kümne sekundi jooksul kaks võimalust viigistada või võita.

Suurorg veetis väljakul 32 minutit ja viskas selle ajaga üheksa punkti (visked väljakult 4/13, kaugvisked 1/5), võttis kaheksa lauapalli ja andis kuus korvisöötu, aga tegi ka viis pallikaotust. Sopot tegi kokku 19 pallikaotust, mille pealt said vastased 25 punkti. Scruggs oli eestlase koduklubi resultatiivseim 26 punktiga.

Üheksa võitu ja viis kaotust saanud Sopot jagab tabelis kolmandat kohta Heiko Rannula juhendatava Legia ning Szczeciniga. Tabeli tipus on kümme võitu ja neli kaotust saanud Wroclawi Slask ja Gdynia.

Toimetaja: Anders Nõmm



