U-19 jalgpallikoondise peatreenerina jätkab Siim Valtna

Siim Valtna ja Nikita Brõlin
Siim Valtna ja Nikita Brõlin Autor/allikas: Marleen Mälk ja Liisi Troska / jalgpall.ee
Eesti noormeeste U-17 vanuseklassi jalgpallikoondise peatreenerina alustab tööd Nikita Brõlin ning noormeeste U-19 koondise peatreenerina jätkab Siim Valtna.

Brõlin asus juhendama noormeeste koondist, kelle sünniaasta on 2010 või hiljem (tänavu mängub U-17 finaalturniiril koondis sünniaastaga 2009). UEFA A kvalifikatsiooniga treener on varem töötanud mitme klubi noortetreenerina, Nõmme Unitedi abitreenerina, Slovakkia klubi STK Samorini abitreenerina ning praegu on ta ka Paide Linnameeskonna abitreener.

"Nikital on hea kogemus nii Eestist kui ka piiri tagant," tõdes Eesti Jalgpalli Liidu noortekoondiste juht Jani Sarajärvi. "Tema puhul paistis silma metoodiline lähenemine ning läbi mõeldud organisatoorne pool. Ta on näidanud kvaliteeti noorte mängijate arendamisel."

UEFA Pro kvalifikatsiooniga Valtna jätkab U-19 koondise peatreenerina, sest muuhulgas avaldasid muljet ka eelmisel aastal saavutatud tulemused. "Koondis näitas head mängupilti ja eriliselt paistsid silma aasta lõpu valiksarjas tehtud viigid Portugali ja Belgiaga," ütles Sarajärvi.

Valtna jätkab ka Tartu JK Tammeka noortetöö juhina. Eelmisel aastal oli ta Tammeka peatreener ning on samas klubis täitnud aastate jooksul erinevaid rolle. Ta on olnud ka Tartu JK Welco peatreener. Lisaks on Valtna töötanud U-19 ja U-18 noormeeste koondiste abitreenerina.

U-19 koondise abitreenerina jätkab Valtna kõrval Joonas Ljaš. Kõik kolm meest kandideerisid ametisse läbi EJL-i korraldatud avalik konkursi. "Oleme väga rahul seniste avalike konkurssidega. Seekord saabus meile 20 tugevat avaldust, mis tõestab, et head treenerid on huvitatud tööst noortekoondiste juures," lisas Sarajärvi.

Varakevadel on oodata järgmist konkurssi, mis puudutab tööd neidude noortekoondiste juures.

Toimetaja: Anders Nõmm

