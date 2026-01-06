X!

EJL-i jalgpallihalli kunstmuru läbis uuenduskuuri

Jalgpall
EJL-i jalgpallihalli muru pärast värskenduskuuri
EJL-i jalgpallihalli muru pärast värskenduskuuri Autor/allikas: Liisi Troska / jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti Jalgpalli Liidu jalgpallihallis vahetati detsembris välja kunstmuru. EJL-i jalgpallikompleksi juhataja Targo Kaldoja sõnul oli eelmine kate pika aja jooksul lihtsalt öelduna amortiseerunud.

Tööd kestsid kümme päeva ning kunstmuru vahetus maksis orienteeruvalt 166 000 eurot. Soomes Saltexi tehases valmistatud kate omab FIFA Quality PRO kvaliteedi sertifikaati, kirjutab jalgpalliliit.

"Eelmine kate paigaldati aastal 2013 ning oli 12 aasta jooksul amortiseerunud ehk ei vastanud enam meie enda standarditele. Tegemist on ikkagi EJL-i esindushalliga, kus treenivad näiteks ka noortekoondised. Seega oli kattevahetus praegu vägagi vajalik," selgitas Kaldoja. "12 aastat on pikk aeg, aga sisehallides ongi kunstmuru eluiga pikem, sest kõige rohkem lõhub ja kulutab kunstmuru talvine lumekoristus."

Kui palju erineb praegune kate 2013. aastal maha pandud eelmisest kunstmurust? "See konkreetne kate koosneb kahest erinevat tüüpi kunstmuru "lõngast", mis on kokku põimitud kimpudeks. Seda sorti kunstmuru on natukene tihedam ning need kimbud annavad liblele parema vastupidavuse. 2013. aastal halli ehituse ajal ei pakkunud tootjad veel sellist lahendust," vastas Kaldoja.

Toimetaja: Anders Nõmm

premium liiga

jalgpalliuudised

17:23

EJL-i jalgpallihalli kunstmuru läbis uuenduskuuri

14:42

Saalijalgpalli EM toimub Lätis, Leedus ja Sloveenias

14:17

Vlasi Sinjavski vahetas Tšehhis klubi

13:04

Chelsea toob uue peatreeneri Prantsusmaa liigast Uuendatud

05.01

Egiptus vajas lisaaega, Nigeeria pääses lihtsamalt

05.01

Vassiljev hooaja eel: tundub, et auke koosseisus ei ole, aga kõike võib juhtuda

05.01

Korraldaja Maroko pääses närvilise mänguga veerandfinaali

05.01

Welcost lahkusid kõik välismaalased ja veel viis mängijat

05.01

Manchester United vallandas peatreeneri

05.01

Liverpoolile ei piisanud neljanda lisaminuti väravast, City andis edu käest

sport.err.ee uudised

18:02

Aigro võib järgmise hüppe teha alles OM-il: see on reaalne, aga ma ei karda

17:38

Djokovic loobus Austraalia lahtiste eelturniirist

17:23

EJL-i jalgpallihalli kunstmuru läbis uuenduskuuri

16:55

Ott Kiivikas valiti kulturismiliidu presidendiks

16:24

Laskesuusatamise Otepää MK-etapile viib Tartust eribuss

15:45

FIS-i president hoiatab taliolümpiat liialt uuendamast

15:13

Fordide rõõmupäev Dakaris tipnes Guthrie esikohale kerkimisega

14:43

Oberhofi MK-etapp algab austusavaldustega Bakkenile

14:42

Saalijalgpalli EM toimub Lätis, Leedus ja Sloveenias

14:17

Vlasi Sinjavski vahetas Tšehhis klubi

13:37

Sabalenka hooaeg algas karjääri nobedaima võiduga

13:14

Washington Capitals sattus kodus hoogu

13:04

Chelsea toob uue peatreeneri Prantsusmaa liigast Uuendatud

12:53

Läti läheb olümpiale kuue NHL-i mehega

12:21

Eesti korvpalluri ülikool alustas Ivy League'i kaotusega

11:35

KUULA | "Võimla". Olümpiamõtted, korvpall ja spordiaasta

10:58

Itaalias palliv noor Kangur: vajadusel leian sõbrad, aga suudan ka ise lahendada

10:25

Aigro õnnetusest: eks see oli sportlase süü, võtan kõik enda peale

09:40

Glinka jättis lubamatult palju murdevõimalusi kasutamata

09:14

NBA liider Oklahoma City Thunder kaotas teise mängu järjest

loetumad

10:25

Aigro õnnetusest: eks see oli sportlase süü, võtan kõik enda peale

05.01

Rootsi jättis juba finaali õhku nuusutanud Soome kullamängust kõrvale

05.01

Olümpia-aasta saab ERR-i kanalitel sportliku alguse

10:58

Itaalias palliv noor Kangur: vajadusel leian sõbrad, aga suudan ka ise lahendada

05.01

Welcost lahkusid kõik välismaalased ja veel viis mängijat

05.01

Eesti korvpallineiud kaotasid Soomele 108 punktiga, noormeestele kaks võitu

08:40

Rootsi hokinoored tulid juunioride maailmameistriteks

05.01

Selgus Monte Carlo ralli stardinimekiri, eestlastest osaleb Jürgenson

14:43

Oberhofi MK-etapp algab austusavaldustega Bakkenile

05.01

Eesti korvpallinoored kaotasid koduse turniiri esikohamatšis Lätile Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo