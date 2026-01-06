EJL-i jalgpallihalli kunstmuru läbis uuenduskuuri

Tööd kestsid kümme päeva ning kunstmuru vahetus maksis orienteeruvalt 166 000 eurot. Soomes Saltexi tehases valmistatud kate omab FIFA Quality PRO kvaliteedi sertifikaati, kirjutab jalgpalliliit.

"Eelmine kate paigaldati aastal 2013 ning oli 12 aasta jooksul amortiseerunud ehk ei vastanud enam meie enda standarditele. Tegemist on ikkagi EJL-i esindushalliga, kus treenivad näiteks ka noortekoondised. Seega oli kattevahetus praegu vägagi vajalik," selgitas Kaldoja. "12 aastat on pikk aeg, aga sisehallides ongi kunstmuru eluiga pikem, sest kõige rohkem lõhub ja kulutab kunstmuru talvine lumekoristus."

Kui palju erineb praegune kate 2013. aastal maha pandud eelmisest kunstmurust? "See konkreetne kate koosneb kahest erinevat tüüpi kunstmuru "lõngast", mis on kokku põimitud kimpudeks. Seda sorti kunstmuru on natukene tihedam ning need kimbud annavad liblele parema vastupidavuse. 2013. aastal halli ehituse ajal ei pakkunud tootjad veel sellist lahendust," vastas Kaldoja.