Fordide rõõmupäev Dakaris tipnes Guthrie esikohale kerkimisega

Autoralli
Mitch Guthrie
Mitch Guthrie Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Autoralli

Dakari kõrberalli kolmas päev pakkus jälle kuhjaga üllatusi ja kui esmaspäeval domineerisid Saudi Araabias toimuval üritusel Toyotad, siis teisipäeval hõivasid kokkuvõttes viis kõrgemat kohta Fordid.

Kõige hoogsamalt alustas proloogi võitnud rootslane Mattias Ekström, vahepeal juhtis ka Nani Roma, aga peagi oli liidripositsioonil taas Ekström. Viimasel sajal kilomeetri kaotas ta aga enam kui seitse minutit ja langes päeva kokkuvõttes esikümne lõppu.

Parimaks kerkis hoopis ameeriklane Mitch Guthrie, kes liikus tõusvas joones ja lõpetas ajaga 4:04.32. Samuti hea lõpu teinud tšehh Martin Prokop oli teine (+2.27). Parima Toyota sõitjana sai lõunaaafriklane Guy Botterill kolmanda koha (+5.23).

Mitmed favoriidid põrusid. Näiteks Daciatel kihutavad Nasser Al-Attiyah ja Sebastien Loeb kaotasid terve päeva jooksul aega ja lõpuks venis see enam kui 20 minutile. Esmaspäeval võidutsenud ameeriklast Seth Quinterot tabasid aga tehnilised probleemid.

Nii sai paika, et päeva parim olnud Guthrie kerkis ühtlasi ka üldliidriks, kuigi Prokop kaotab talle kõigest 26 sekundiga. Kolmanda koha võttis sisse Ekström, kes jääb Guthriest minuti ja kaheksa sekundi kaugusele.

Fordile kindlustavad hetkel viisikjuhtimise Carlos Sainz (+3.34) ja Nani Roma (+4.02). Kuuendal kohal on Dacia piloot Lucas Moraes (+5.16).

Dakari rallil on tänavu kavas 13 katset ja võistlus kulmineerub 17. jaanuaril. Autod sõidavad kava kohaselt kokku 4840 katsekilomeetrit.

Toimetaja: Siim Boikov

