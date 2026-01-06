X!

Sabalenka hooaeg algas karjääri nobedaima võiduga

Tennis
Arina Sabalenka
Arina Sabalenka Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Tennis

Tennise naiste maailma esireket Arina Sabalenka alistas Brisbane'is toimuval WTA 500 taseme turniiri teises ringis hispaanlanna Cristina Bucsa (WTA 50.) 6:0, 6:1.

Aasta esimese mängu pidanud 27-aastane tennisist lõpetas kohtumise vaid 47 minutiga, mis tähistab tema karjääri kiireimat võitu. "Kahtlemata toimis mu serv väga hästi," lausus Sabalenka pärast matši.

"Tegin paar servi-vollemängu, mis olid nagu "vau!", nii et jah - olen tasemega väga rahul," jätkas ta. "Mul on hea meel tagasi olla. Mulle meeldib alati teie kõigi ees mängida. See oli minu poolt suurepärane esitus."

Järgmises ringis ootab teda rumeenlanna Sorana Cirstea (WTA 41.), kes lülitas konkurentsist lätlanna Jelena Ostapenko (WTA 23.) 6:2, 7:6 (7:5).

16 parema hulka jõudis ka turniiri kolmas paigutus ja maailma viies reket Jelena Rõbakina (Kasahstan), kes oli parem hiinlannast Zhang Shuaist (WTA 79.) 6:3, 7:5.

Brisbane'is mängitakse aasta esimene WTA turniir, kus Sabalenka osaleb tiitlikaitsjana. Mullu alistas ta finaalis Polina Kudermetova.

Toimetaja: Siim Boikov

