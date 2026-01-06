X!

Washington Capitals sattus kodus hoogu

Jäähoki
Justin Sourdif
Justin Sourdif Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jäähoki

Washington Capitals alistas jäähokiliigas NHL väravaterohkes kohtumises kodus Anaheim Ducksi 7:4 (2:1, 3:2, 2:1).

Iseäranis hästi paistis silma võitjate 23-aastane paremäär Justin Sourdifi, kelle nimele kirjutati kolm väravat ja kaks resultatiivset söötu. Nelja tulemusliku sööduga aitas omasid Connor McMichael, kaks väravat viskas ka Aleksandr Ovetškin.

Eriti edukas oli pealinnaklubi jaoks esimese perioodi lõpp ja teise algus, mil 13 minuti jooksul kurvastati külalisi lausa viis korda ning 0:1 kaotusseisust sai 5:1 eduseis. Anaheimi jaoks oli tegemist kuuenda kaotusega järjest.

Idakonverentsi liider Detroit Red Wings sai võõrsil jagu Ottawa Senatorsist 5:3 (3:0, 1:2, 1:1). James Van Riemsdyk panustas värava ja kahe resultatiivse sööduga, John Gibson tegi Detroidi puurisuul 35 tõrjet.

Los Angeles Kings alistas teist korda kolma päeva jooksul Minnesota Wildi. Sedapuhku jäädi kodus peale 3:2 (0:0, 2:0, 2:2). Los Angelese vasakäär Andrei Kuzmenko viskas värava ja jagas tulemusliku söödu.

Tulemused: NY Rangers - Utah 2:3 la, Washington - Anaheim 7:4, Ottawa - Detroit 3:5, Calgary - Seattle 1:5, Los Angeles - Minnesota 4:2.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

13:14

Washington Capitals sattus kodus hoogu

12:53

Läti läheb olümpiale kuue NHL-i mehega

08:40

Rootsi hokinoored tulid juunioride maailmameistriteks

05.01

Rootsi jättis juba finaali õhku nuusutanud Soome kullamängust kõrvale

05.01

Avalanche'i võimas võiduseeria katkes Miamis

04.01

Idakonverentsi punane latern pani Buffalo võiduseeriale punkti

03.01

Rangers alistas Miamis lageda taeva all Panthersi

03.01

Soome valis olümpiamängude koosseisu ühe mängija väljastpoolt NHL-i

03.01

Soome lülitas tiitlikaitsja USA konkurentsist välja

02.01

Maailmameister USA kaasas taas koondisesse NHL-i mehed

02.01

Kübaratriki teinud Matthews jõudis värava kaugusele Maple Leafsi rekordist

01.01

Kanada hokinoored viskasid Soome võrku seitse litrit

01.01

Celebrini tähistas olümpiale pääsemist värava ja väravasööduga

01.01

Kanada saadab olümpiale oma suurimad hokistaarid

31.12

Läti hokinoored kindlustasid koha MM-i veerandfinaalis

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

14:43

Oberhofi MK-etapp algab austusavaldustega Bakkenile

14:42

Saalijalgpalli EM toimub Lätis, Leedus ja Sloveenias

14:17

Vlasi Sinjavski vahetas Tšehhis klubi

13:37

Sabalenka hooaeg algas karjääri nobedaima võiduga

13:04

Chelsea toob uue peatreeneri Prantsusmaa liigast Uuendatud

12:21

Eesti korvpalluri ülikool alustas Ivy League'i kaotusega

11:35

KUULA | "Võimla". Olümpiamõtted, korvpall ja spordiaasta

10:58

Itaalias palliv noor Kangur: vajadusel leian sõbrad, aga suudan ka ise lahendada

10:25

Aigro õnnetusest: eks see oli sportlase süü, võtan kõik enda peale

09:40

Glinka jättis lubamatult palju murdevõimalusi kasutamata

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo