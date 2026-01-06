Washington Capitals sattus kodus hoogu

Iseäranis hästi paistis silma võitjate 23-aastane paremäär Justin Sourdifi, kelle nimele kirjutati kolm väravat ja kaks resultatiivset söötu. Nelja tulemusliku sööduga aitas omasid Connor McMichael, kaks väravat viskas ka Aleksandr Ovetškin.

Eriti edukas oli pealinnaklubi jaoks esimese perioodi lõpp ja teise algus, mil 13 minuti jooksul kurvastati külalisi lausa viis korda ning 0:1 kaotusseisust sai 5:1 eduseis. Anaheimi jaoks oli tegemist kuuenda kaotusega järjest.

Idakonverentsi liider Detroit Red Wings sai võõrsil jagu Ottawa Senatorsist 5:3 (3:0, 1:2, 1:1). James Van Riemsdyk panustas värava ja kahe resultatiivse sööduga, John Gibson tegi Detroidi puurisuul 35 tõrjet.

Los Angeles Kings alistas teist korda kolma päeva jooksul Minnesota Wildi. Sedapuhku jäädi kodus peale 3:2 (0:0, 2:0, 2:2). Los Angelese vasakäär Andrei Kuzmenko viskas värava ja jagas tulemusliku söödu.

Tulemused: NY Rangers - Utah 2:3 la, Washington - Anaheim 7:4, Ottawa - Detroit 3:5, Calgary - Seattle 1:5, Los Angeles - Minnesota 4:2.