Eesti korvpalluri ülikool alustas Ivy League'i kaotusega
Eesti korvpallur Kaspar Sepa ülikool Cornell kaotas USA tudengiliigas võõrsil Columbiale 99:104 (56:56). Tegemist oli hooaja esimese Ivy League'i konverentsi põhiturniiri kohtumisega.
14 minutit mänginud Sepp viskas neli punkti (kahesed 0/4, kolmesed 0/1, vabavisked 4/4), võttis seitse lauapalli, jagas neli resultatiivset söötu, kaotas korra palli ja tegi kaks viga.
Cornelli vägesid vedas 23 punktiga Cooper Noard, võitjatele tõi Blair Thompson 26 silma.
Järgmisena ootab Cornelli laupäeval, 10. jaanuaril kodumäng Dartmouthiga.
Toimetaja: Siim Boikov