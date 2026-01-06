Eesti korvpalluri ülikool alustas Ivy League'i kaotusega

14 minutit mänginud Sepp viskas neli punkti (kahesed 0/4, kolmesed 0/1, vabavisked 4/4), võttis seitse lauapalli, jagas neli resultatiivset söötu, kaotas korra palli ja tegi kaks viga.

Eesti korvpallur Kaspar Sepa ülikool Cornell kaotas USA tudengiliigas võõrsil Columbiale 99:104 (56:56). Tegemist oli hooaja esimese Ivy League'i konverentsi põhiturniiri kohtumisega.

