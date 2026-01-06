X!

Chelsea toob uue peatreeneri Prantsusmaa liigast

Jalgpall
{{1767691020000 | amCalendar}}
Liam Rosenior
Liam Rosenior Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Jalgpall

Chelsea jalgpalliklubi järgmiseks peatreeneriks saab inglane Liam Rosenior, kes juhendab hetkel Prantsusmaa kõrgliigas pallivat Strasbourgi meeskonda.

Roseniori kinnitas teisipäeva hommikul, et tal on Chelseaga suuline kokkulepe olemas. "Ma ei saa loobuda võimalusest liituda sellise imelise klubi ja imelise koosseisuga, kes on klubide maailmameistrid," sõnas ta BBC vahendusel. Mõni aeg hiljem kinnitas Roseniori palkamist ka Chelsea.

Ületuleku teeb lihtsamaks asjaolu, et Chelseal ja Strasbourgil on sama omanik ehk Todd Boehly ja Clearlake Capitali omanduses olev BlueCo.

"Ma ei ole veel allkirja andnud. Ma olen jõudnud Chelseaga suulisele kokkuleppele," sõnas Rosenior. "Ma armastan seda klubi [Strasbourg] kogu ülejäänud elu, aga ma ei saa öelda "ei" Chelseale."

2024. aastal Strasbourgi etteotsa asunud Rosenioriga peaksid kaasa tulema ka esindusmeeskonna abitreener Justin Walker ja peaanalüütik Ben Warner.

Chelseas asendab Rosenior aasta esimesel päeval oma positsioonilt lahkunud Enzo Marescat. Londoni klubi hooaeg algas hästi, aga Marescast loobumisele eelnenud üheksast mängust võideti vaid kaks.

Mängijana Inglismaa kõrgliigas nii Fulhamit, Readingut, Hull Cityt kui ka Brighton & Hove Albionit esindanud Rosenior oli enne Strasbourgi etteotsa asumist aastatel 2022-2024 Hull City juhendaja.

Toimetaja: Siim Boikov

premium liiga

jalgpalliuudised

14:42

Saalijalgpalli EM toimub Lätis, Leedus ja Sloveenias

14:17

Vlasi Sinjavski vahetas Tšehhis klubi

13:04

Chelsea toob uue peatreeneri Prantsusmaa liigast Uuendatud

05.01

Egiptus vajas lisaaega, Nigeeria pääses lihtsamalt

05.01

Vassiljev hooaja eel: tundub, et auke koosseisus ei ole, aga kõike võib juhtuda

05.01

Korraldaja Maroko pääses närvilise mänguga veerandfinaali

05.01

Welcost lahkusid kõik välismaalased ja veel viis mängijat

05.01

Manchester United vallandas peatreeneri

05.01

Liverpoolile ei piisanud neljanda lisaminuti väravast, City andis edu käest

04.01

Mets ja Hein ei mahtunud treeningmängus samal ajal väljakule

sport.err.ee uudised

14:43

Oberhofi MK-etapp algab austusavaldustega Bakkenile

14:42

Saalijalgpalli EM toimub Lätis, Leedus ja Sloveenias

14:17

Vlasi Sinjavski vahetas Tšehhis klubi

13:37

Sabalenka hooaeg algas karjääri nobedaima võiduga

13:14

Washington Capitals sattus kodus hoogu

13:04

Chelsea toob uue peatreeneri Prantsusmaa liigast Uuendatud

12:53

Läti läheb olümpiale kuue NHL-i mehega

12:21

Eesti korvpalluri ülikool alustas Ivy League'i kaotusega

11:35

KUULA | "Võimla". Olümpiamõtted, korvpall ja spordiaasta

10:58

Itaalias palliv noor Kangur: vajadusel leian sõbrad, aga suudan ka ise lahendada

10:25

Aigro õnnetusest: eks see oli sportlase süü, võtan kõik enda peale

09:40

Glinka jättis lubamatult palju murdevõimalusi kasutamata

09:14

NBA liider Oklahoma City Thunder kaotas teise mängu järjest

08:40

Rootsi hokinoored tulid juunioride maailmameistriteks

05.01

Egiptus vajas lisaaega, Nigeeria pääses lihtsamalt

05.01

Kregor Hermeti karjäär jätkub Dijoni klubis

05.01

Vassiljev hooaja eel: tundub, et auke koosseisus ei ole, aga kõike võib juhtuda

05.01

Ilves kombeprobleemist: ma arvan, et sellele on mingisugune lahendus leitud

05.01

Eesti korvpallinoored kaotasid koduse turniiri esikohamatšis Lätile Uuendatud

05.01

ETV spordisaade, 5. jaanuar

loetumad

05.01

Olümpia-aasta saab ERR-i kanalitel sportliku alguse

05.01

Welcost lahkusid kõik välismaalased ja veel viis mängijat

05.01

Rootsi jättis juba finaali õhku nuusutanud Soome kullamängust kõrvale

10:25

Aigro õnnetusest: eks see oli sportlase süü, võtan kõik enda peale

05.01

Eesti korvpallineiud kaotasid Soomele 108 punktiga, noormeestele kaks võitu

05.01

Manchester United vallandas peatreeneri

05.01

Al-Attiyah tõusis hoolimata Toyota superpäevast Dakari liidriks

04.01

Tour de Ski finišis püüdis pilke Venemaa lipp

05.01

Selgus Monte Carlo ralli stardinimekiri, eestlastest osaleb Jürgenson

05.01

Viimati suve alguses mänginud Poola tennisetäht alistas kolmanda reketi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo