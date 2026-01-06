Chelsea toob uue peatreeneri Prantsusmaa liigast

Roseniori kinnitas teisipäeva hommikul, et tal on Chelseaga suuline kokkulepe olemas. "Ma ei saa loobuda võimalusest liituda sellise imelise klubi ja imelise koosseisuga, kes on klubide maailmameistrid," sõnas ta BBC vahendusel. Mõni aeg hiljem kinnitas Roseniori palkamist ka Chelsea.

Ületuleku teeb lihtsamaks asjaolu, et Chelseal ja Strasbourgil on sama omanik ehk Todd Boehly ja Clearlake Capitali omanduses olev BlueCo.

"Ma ei ole veel allkirja andnud. Ma olen jõudnud Chelseaga suulisele kokkuleppele," sõnas Rosenior. "Ma armastan seda klubi [Strasbourg] kogu ülejäänud elu, aga ma ei saa öelda "ei" Chelseale."

2024. aastal Strasbourgi etteotsa asunud Rosenioriga peaksid kaasa tulema ka esindusmeeskonna abitreener Justin Walker ja peaanalüütik Ben Warner.

Chelseas asendab Rosenior aasta esimesel päeval oma positsioonilt lahkunud Enzo Marescat. Londoni klubi hooaeg algas hästi, aga Marescast loobumisele eelnenud üheksast mängust võideti vaid kaks.

Mängijana Inglismaa kõrgliigas nii Fulhamit, Readingut, Hull Cityt kui ka Brighton & Hove Albionit esindanud Rosenior oli enne Strasbourgi etteotsa asumist aastatel 2022-2024 Hull City juhendaja.