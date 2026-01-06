X!

NBA liider Oklahoma City Thunder kaotas teise mängu järjest

Kon Knueppel (Charlotte) ja Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City)
Korvpalliliigas NBA sai teise kaotuse järjest liidermeeskond Oklahoma City Thunder, kes jäi kodus alla Charlotte Hornetsile 97:124 (33:33, 17:34, 21:32, 26:25).

Hetkel idakonverentsis sõelmängude kohalt väljas oleva Charlotte'i parim oli 28 punktiga Brandon Miller, Kon Knueppel lisas 23 silma. Oklahoma City tähtmängija Shai Gilgeous-Alexander panustas 21 punktiga.

Tegemist oli Oklahoma City jaoks 17 võidu kõrval alles hooaja kolmanda kodukaotusega. Eelmises mängus tuli võõrsil tunnistada ka Phoenix Sunsi paremust.

Idakonverentsi liider Detroit Pistons alistas aga kodus New York Knicksi 121:90 (30:29, 34:25, 25:15, 32:21). Cade Cunningham tõi võitjatele 29 punkti ja 13 resultatiivset söötu.

Los Angeles Clippers oli kodus tulises heitluses parem Golden State Warriorsit 103:102 (31:19, 24:32, 21:13, 27:28).

Seejuures mängis LA Clippers ilma James Hardenita, Golden State'i peatreener Steve Kerr saadeti aga platsi kõrvalt minema ja tähtmängija Stephen Curry langes vigadega pingile.

Tulemused: Detroit - New York 121:90, Boston - Chicago 115:101, Toronto - Atlanta 118:100, Houston - Phoenix 100:97, Oklahoma City - Charlotte 97:124, Philadelphia - Denver 124:125, LA Clippers - Golden State 103:102, Portland - Utah 137:117.

Toimetaja: Siim Boikov

