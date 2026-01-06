NBA liider Oklahoma City Thunder kaotas teise mängu järjest

Seejuures mängis LA Clippers ilma James Hardenita, Golden State'i peatreener Steve Kerr saadeti aga platsi kõrvalt minema ja tähtmängija Stephen Curry langes vigadega pingile.

Los Angeles Clippers oli kodus tulises heitluses parem Golden State Warriorsit 103:102 (31:19, 24:32, 21:13, 27:28).

Idakonverentsi liider Detroit Pistons alistas aga kodus New York Knicksi 121:90 (30:29, 34:25, 25:15, 32:21). Cade Cunningham tõi võitjatele 29 punkti ja 13 resultatiivset söötu.

Tegemist oli Oklahoma City jaoks 17 võidu kõrval alles hooaja kolmanda kodukaotusega. Eelmises mängus tuli võõrsil tunnistada ka Phoenix Sunsi paremust.

Hetkel idakonverentsis sõelmängude kohalt väljas oleva Charlotte'i parim oli 28 punktiga Brandon Miller, Kon Knueppel lisas 23 silma. Oklahoma City tähtmängija Shai Gilgeous-Alexander panustas 21 punktiga.

Korvpalliliigas NBA sai teise kaotuse järjest liidermeeskond Oklahoma City Thunder, kes jäi kodus alla Charlotte Hornetsile 97:124 (33:33, 17:34, 21:32, 26:25).

