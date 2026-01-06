KUULA | "Võimla". Olümpiamõtted, korvpall ja spordiaasta

Täpselt kuu enne Milano-Cortina talimängude ametlikku avatseremooniat laotame Eesti koondise seisu "Võimla" põrandale lahti ja vaatame, mis silma jääb.

Suusahüppaja Artti Aigro olümpiaunistus sai vigastusega tugeva põntsu. Kui ta hüppab, siis millises konditsioonis? Kahevõistleja Kristjan Ilves peab aga kodupubliku ees tõestama, et hooaja alguse kesised hüpped on jäänud minevikku. Ja mida öelda selle kohta, mida meie murdmaasuusatajad Tour de Skil näitasid?

Eesti valitsev korvpallimeister BC Kalev/Cramo oli just jalgu alla saamas, kui üks liidreid Kregor Hermet andis allkirja Prantsusmaa klubi pakutud lepingule. Kui suur hoop see Cramo lootustele on?

2026. aasta pakub suuri spordisündmuseid. Uurime kalendrit lähemalt ja küsime ka kuulajatelt, mida nemad ootavad. Vastata saab Vikerraadio Facebooki lehel.

"Võimla" hõivavad sel teisipäeval kell 10.05 Juhan Kilumets, Ivar Lepik ja Johannes Vedru. Aadressile voimla@err.ee on oodatud küsimused, tabavad tähelepanekud ja kriitika.