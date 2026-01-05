Egiptus vajas lisaaega, Nigeeria pääses lihtsamalt

Pärast väravateta avapoolaega kuulus Egiptusel värava jõudmiseks 68 minutit, misjärel skooris Marwan Attia. Benini viigitabamus sündis 83. minutil tänu Jodel Dossou tabamusele.

Normaalajal värava löönud Attia andis lisaaja 97. minutil resultatiivse söödu Yasser Ibrahimi tabamusele ja lõppseisu 3:1 vormistas juba üleminutitel meeskonna suurim staar Mohamed Salah.

Egiptuse koondis oli alagrupis saanud jagu Angolast 2:1 ja Lõuna-Aafrikast 1:0 ning viigistanud Angolaga 0:0. Kolmandate kohtade võrdluses D-alagrupis edasi jõudnud Benin kaotas Kongo DV-le 0:1, võitis Botswanat 1:0 ja kaotas viimases alagrupivoorus ka Senegalile 0:3.

Egiptuse koondis läheb veerandfinaalis vastamisi kas tiitlikaitsja Elevandiluuranniku või Burkina Fasoga.

Võrreldes Egiptusega sai märksa kindlamalt veerandfinaali Nigeeria, kes oli Mosambiigist üle 4:0 (20. Ademola Lookman, 25., 47. Victor Osimhen, 75. Akor Adams).

Nemad ootavad endale järgmist vastast paarist Alžeeria - Kongo DV.