Haigestunud Hauser Oberhofis ei stardi

Laskesuusatamine
Lisa Theresa Hauser
Lisa Theresa Hauser Autor/allikas: SCANPIX / picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS
Laskesuusatamine

Kolm Austria laskesuusakoondise liiget eesotsas Lisa Theresa Hauseriga jäävad sel nädalal Oberhofis toimuvalt maailmakarikaetapilt haiguse tõttu kõrvale.

Austria suusaliidu teatel on lisaks kuu aja eest Östersundis jälitussõidu võitnud Hauserile haigusega rivist väljas ka Anna Andexer ja David Komatz.

Austria koondise moodustavad Oberhofi etapil Simon Eder, Fredrik Mühlbacher, Fabian Müllauer, Dominic Unterweger, Anna Gandler, Anna Juppe, Lea Rothschopf, Lara Wagner ja Dunja Zdouc.

8.-11. jaanuaril toimuval etapil on kavas meeste ja naiste sprindid ja jälitussõidud ning teatesõidud mõlemale soole.

Toimetaja: Siim Boikov

laskesuusauudised

Haigestunud Hauser Oberhofis ei stardi

sport.err.ee uudised

