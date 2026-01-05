Haigestunud Hauser Oberhofis ei stardi

Austria suusaliidu teatel on lisaks kuu aja eest Östersundis jälitussõidu võitnud Hauserile haigusega rivist väljas ka Anna Andexer ja David Komatz.

Austria koondise moodustavad Oberhofi etapil Simon Eder, Fredrik Mühlbacher, Fabian Müllauer, Dominic Unterweger, Anna Gandler, Anna Juppe, Lea Rothschopf, Lara Wagner ja Dunja Zdouc.

8.-11. jaanuaril toimuval etapil on kavas meeste ja naiste sprindid ja jälitussõidud ning teatesõidud mõlemale soole.