Korraldaja Maroko pääses närvilise mänguga veerandfinaali

Esimesel poolajal hoidis favoriidi seisuses Maroko 72 protsenti ajast palli, aga ei sooritanud ühtki pealelööki raamidesse. 15. minutil tühistati suluseisu tõttu Ismael Saibari värav.

Teisel poolajal tehti ka mõned määrustepärased pealelöögid raamidesse ja neist Brahim Diazi 64. minuti sooritus leidis ka tee puuri, millest kodumeeskonnale piisas.

Pärast mängu sõnas aga Maroko peatreener Walid Regragui kriitiliselt, et meeskonna tase ei olnud kaheksandikfinaalis soovitud kõrgusel.

"Me ei olnud üldse oma tasemel, eriti esimesel poolajal," sõnas ta. "Raiskasime arvukalt võimalusi. Oli palju tehnilisi eksimusi ja pinge oli suur. Me ei leidnud oma rütmi ja meid oleks võidud üllatada."

"Pärast seda tõstsime tempot, lõime palju võimalusi ja oli survet. Meil on alati keegi, kes meid jälgib ja meid survestab ning kui me ei pööra sellele kohast tähelepanu, siis hakkame endis kahtlema."

Veerandfinaalis läheb eelmisel MM-il poolfinaali jõudnud Maroko vastamisi Kameruniga, kes oli parem Lõuna-Aafrikast 2:1 (34. Junior Tchamadeu, 47. Christian Kofane - 88. Evidence Makgopa).

Päev varem olid koha kaheksa hulgas kindlustanud Senegal ja Mali, kes lähevad samuti omavahel vastamisi. Esmaspäeva õhtul kohtuvad Egiptus - Benin ja Nigeeria - Mosambiik.