Al-Attiyah tõusis hoolimata Toyota superpäevast Dakari liidriks

Päeva esimeses pooles näitas kõige tempokamat minekut lõunaaafriklane Saoodu Variawa, aga peagi pääses mööda ameeriklane Seth Quintero. Päeva jooksul kaotas Variawa siiski seitse minutit ja langes paremate seast.

Quintero oligi kiireim ajaga 3:57.16, edestades teiseks kerkinud lõunaaafriklast Henk Lategani minuti ja 42 sekundiga. Kolmas oli tiitlikaitsja Yazeed Al-Rajhi (+1.56), kes kaotas avaetapil probleemide ja trahvide tõttu parematele pea poole tunniga.

Kokkuvõttes haaras aga liidrikoha Al-Attiyah, kes kaotas esmaspäeval Quinterole enam kui kuue ja poole minutiga ning oli aegade võrdluses alles kaheksas. Avaetapi järel juhtohjad haaranud Mini sõitja Guillaume De Mevius piirdus 12. ajaga (+8.20).

Al-Attiyahi edu teiseks kerkinud Quintero ees on siiski vaid seitse sekundit. De Mevius kaotab nüüd kolmandana liidrile minuti ja üheksa sekundiga, aga temast vaid 19 sekundi kaugusele jääb Lategan.

Dakari rallil on tänavu kavas 13. katset ja võistlus kulmineerub 17. jaanuaril. Autod sõidavad kava kohaselt kokku 4840 katsekilomeetrit.