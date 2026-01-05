X!

Rootsi jättis juba finaali õhku nuusutanud Soome kullamängust kõrvale

Jäähoki
Anton Frondell ja Petteri Rimpinen
Anton Frondell ja Petteri Rimpinen Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Jäähoki

Rootsi kuni 20-aastaste jäähokikoondis alistas Ameerika Ühendriikides toimuva juunioride maailmameistrivõistluste poolfinaalis naaber Soome eakaaslased karistusvisete järel 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0).

Rootsi asus mängu kolmel korral juhtima, aga mullu samas vanuseklassis hõbedale tulnud Soome jõudis iga kord viigini. Neist viimasel juhul 5.59 enne lõppu Joona Saarelaineni tabamusest.

Kümme minutit kestnud lisaaaeg lahendust ei toonud ja tuli hakata viskama karistusviskeid. Teises voorus viskas Matias Vanhanen soomlased juhtima ja finaalipääs oli juba lähedal, aga viiendas voorus tabas ka Rootsi kapten Jack Berglund.

Otsustavaks kujunes Anton Frondelli tabamus kaheksandas viskevoorus, mis kindlustas Rootsile kaheaastase pausi järel taas koha finaalis. Viimati tuli Rootsi juunioride maailmameistriks 2012. aastal.

Esikohaduellis minnakse vastamisi Tšehhiga, kes lülitas konkurentsist 20-kordse juunioride maailmameistri Kanada 6:4 (1:1, 2:1, 3:2). Kaks väravat viskas võitjate kasuks Vojtech Cihar. Tšehhi kaks ainsat MM-tiitlit jäävad 2000. ja 2001. aastasse.

Kahel eelmisel korral juunioride maailmameistriks kroonitud Ameerika Ühendriikide meeskond kaotas alagrupi viimases voorus Rootsile ja seejärel veerandfinaalis lisaajal ka Soomele.

Toimetaja: Siim Boikov

