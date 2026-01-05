X!

Avalanche'i võimas võiduseeria katkes Miamis

Jäähoki
Sam Bennett (Florida Panthers)
Sam Bennett (Florida Panthers) Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jäähoki

Põhja-Ameerika jäähokiliigas NHL tõmbas Florida Panthers pühapäeval pidurit Colorado Avalanche'i kümnemängulisele võiduseeriale.

Avalanche'i võiduseeria algas 12. detsembril just Florida Panthersi vastu, kui tookord saadi kodujääl 6:2 võit. Esmaspäeval sahistasid Colorado võrku aga Sam Bennett ning Aaron Ekblad, Daniil Tarasov tõrjus 27 pealeviset ja Florida võttis 2:1 võidu.

Sel hooajal normaalajal alles kolmanda kaotuse saanud Colorado ainsa värava viskas Artturi Lehkonen. 41 seni toimunud mängust on Avalanche normaalajal võitnud 28, NHL-is on selles arvestuses teisel kohal Dallas Stars 21 võiduga. Starsil on sealjuures käsil eriti nukker seeria, sest kaotatud on juba viis mängu järjest, sealjuures pühapäeval lisaaja järel 3:4 Montreal Canadiensile.

Taylor Hall viskas värava ja andis tulemusliku söödu ning Carolina Hurricanes lõpetas New Jersey Devilsi 3:1 alistamisega kolmemängulise kaotusteseeria.

Pittsburgh Penguins kurvastas Columbuse publikut, kui Rickard Rakell viigistas 14 sekundit enne normaalaja lõppu Blue Jacketsi vastu seisu ja Sidney Crosby leidis kaks ja pool minutit pärast lisaaja algust Penguinsi 5:4 võiduvärava. Sealjuures tuli Penguins välja 1:4 kaotusseisust.

Toimetaja: Anders Nõmm

