Welcost lahkusid kõik välismaalased ja veel viis mängijat

Esiliigas mängiv Tartu Welco jalgpalliklubi teatas, et esindusmeeskonnast lahkus kahe hooaja vahel kaheksa mängijat, nende seas kõik kolm võõrleegionäri.

Välismaalastest lahkusid Elevandiluuranniku ründaja Manucho (35), Benini ründaja Samidou Bawa (23) ja Nigeeria kaitsja Jeremiah Paul (23), vahendab Soccernet.ee.

Neist tuntuim on Manucho, kes on varasemalt löönud Premium liigas Nõmme Kalju, Tallinna Infoneti ja Tallinna Levadia kasuks 107 mänguga 46 väravat. Läinud hooajal lõi Bawa Esiliigas üheksa ja Manucho kuus väravat.

Eestlastest lahkusid poolkaitsja Ander Vool (27), kaitsja Tauno Saareleht (23), poolkaitsja Mihkel Penu (21), väravavaht Artur Karjagin (23) ja kaitsja Richard Reesar (22).

Welco teenis mullu Jaanus Reiteli juhendamisel esiliigas kolmanda koha. Esmaspäeval alustas meeskond endise koondislase Alo Bärengrubi käe all uue hooaja ettevalmistust.