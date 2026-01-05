Barcelona lõpetas Madridi Reali vastu pika kaotusteseeria

Tasavägise mängu aitasid Kataloonia hiiu kasuks pöörata Nicolas Laprovittola, Kevin Punter ja Tomaš Satoransky. Argentiinlane kogus endise koduklubi vastu 19 punkti ja üheksa resultatiivset söötu, Punter lisas samuti 19 punkti ning kõik neli kaugviset tabanud tšehh 16 silma. Reali eest kogus Mario Hezonja 27 punkti.

Barcelona lõpetas võiduga pika kaotusteseeria: enne pühapäeva oldi El Clasico raames võiduta 639 päeva ning Real oli kõigi võistlussarjade raames omavahelise mängu võitnud üheksal korral järjest.

Real jätkab 12 võidu ja kahe kaotusega siiski tabeli tipus, Barcelona (10-4) jagab Sander Raieste koduklubi Murciaga kolmandat kohta.