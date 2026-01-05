X!

Liverpoolile ei piisanud neljanda lisaminuti väravast, City andis edu käest

Jalgpall
Harrison Reedi (keskel) iluvärav päästis Fulhamile viigipunkti
Harrison Reedi (keskel) iluvärav päästis Fulhamile viigipunkti Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas pidid pühapäeval viigiga leppima nii Manchester City kui Liverpool.

Pea 20 aastat Liverpooli süsteemi kuulunud, aga esindusmeeskonna eest vaid kahel korral platsil käinud Harry Wilson viis kodumeeskonna Fulhami 17 minutil juhtima, millele vastas Florian Wirtz 57. minutil viigiväravaga.

Cody Gakpo viis külalismeeskonna matši neljandal lisaminutil ette, aga Fulhamil oli sellele vinge vastus, kui Harrison Reed saatis palli enam kui 25 meetrilt kauni löögiga Alissoni selja taha. Teist mängu järjest viigiga leppima pidanud Liverpool on tabelis 34 punktiga neljas, liidrist Arsenalist 14 punkti kaugusel.

Manchester Cityl oli pühapäeval võimalus vahe Londoni meeskonnaga kahandada neljale punktile ja nii näiski minevat, kui Tijani Reijnders viis nad koduväljakul Chelsea vastu avapoolaja lõppus ette. Maailmameister Enzo Fernandez suutis aga matši neljandal lisaminutil viigistada ja nii jätkab Arsenal uhkes üksinduses kuuepunktilise eduga tabeli tipus.

Teised tulemused:
Everton - Brentford 2:4
Newcastle - Crystal Palace 2:0
Tottenham - Sunderland 1:1
Leeds - Manchester United 1:1

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

12:43

Manchester United vallandas peatreeneri

09:16

Liverpoolile ei piisanud neljanda lisaminuti väravast, City andis edu käest

04.01

Mets ja Hein ei mahtunud treeningmängus samal ajal väljakule

04.01

Barcelona pikendas viimastel minutitel võiduseeria üheksale mängule

04.01

FC Bunker Partner kindlustas liidrikohta

04.01

Arsenal kindlustas Rice'i tabamuste toel esikohta

04.01

Kümnekesi mänginud Mali teenis dramaatilisel moel edasipääsu

04.01

Schjönning-Larsen tegi Šotimaal debüüdi

04.01

Hooaega ajalooliselt kehvalt alustanud Wolverhampton sai esimese võidu

03.01

Paide täiendas ridu 2023. aasta Eesti parima naisjalgpalluriga

sport.err.ee uudised

12:43

Manchester United vallandas peatreeneri

11:51

Markvardt MK-etapi eel: kõik loodame, et kodumäelt algab Ilvese uus tõus

11:16

Barcelona lõpetas Madridi Reali vastu pika kaotusteseeria

10:22

Lajal päästis seitse matšpalli, aga hooaeg algas ikkagi kaotusega

10:03

Randver meenutas kurlingu maaletoomist: sel teekonnal on õnne olnud

09:16

Liverpoolile ei piisanud neljanda lisaminuti väravast, City andis edu käest

08:42

Booker tabas viimasel sekundil kaugviske ja Thunder kaotas kuuenda mängu

08:15

Eesti korvpallineiud kaotasid Soomele 108 punktiga, noormeestele kaks võitu

04.01

Mart Seim: paljud ei uskunud minusse, eks endalgi oli väikeseid kahtlusi

04.01

Koondise uus peatreener: kindlasti tuleb muutusi teha kaitsetöös

04.01

Landra: ma ei ole eestlane, aga mul on suur au esindada siinset koondist

04.01

Spordipsühholoog: me ei peaks tundeid nii väga tähtsustama

04.01

Rauno Loit enne kahevõistluse MK-etappi: toome lapsed külma ilma nautima

04.01

ETV spordisaade, 4. jaanuar

04.01

Jürgenson näitas Austrias head kiirust ja tuli viiendaks

04.01

Õed Kaasikud jäid kuu enne olümpiat haigeks

04.01

Tartu Ülikool pani Keilas teise poolajaga asjad paika

04.01

Mets ja Hein ei mahtunud treeningmängus samal ajal väljakule

04.01

MK-etapi eel selgitati Tehvandil Eesti järelkasvu paremad

04.01

Tour de Ski finišis püüdis pilke Venemaa lipp

loetumad

04.01

Stenshagen võitis Tour de Ski viimase sõidu, Kläbo tegi ajalugu

04.01

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

08:15

Eesti korvpallineiud kaotasid Soomele 108 punktiga, noormeestele kaks võitu

04.01

Tour de Ski finišis püüdis pilke Venemaa lipp

04.01

Diggins tuli Tour de Ski üldvõitjaks, viimase etapi võitis Simpson-Larsen

03.01

Botn ja Lägreid jätavad järgmise MK-etapi vahele

04.01

Landra: ma ei ole eestlane, aga mul on suur au esindada siinset koondist

04.01

Tyson Fury naaseb ikkagi poksiringi

04.01

Spordipsühholoog: me ei peaks tundeid nii väga tähtsustama

04.01

Dakari tiitlikaitsja ralli algas ebaõnnestunult

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo