Liverpoolile ei piisanud neljanda lisaminuti väravast, City andis edu käest

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas pidid pühapäeval viigiga leppima nii Manchester City kui Liverpool.

Pea 20 aastat Liverpooli süsteemi kuulunud, aga esindusmeeskonna eest vaid kahel korral platsil käinud Harry Wilson viis kodumeeskonna Fulhami 17 minutil juhtima, millele vastas Florian Wirtz 57. minutil viigiväravaga.

Cody Gakpo viis külalismeeskonna matši neljandal lisaminutil ette, aga Fulhamil oli sellele vinge vastus, kui Harrison Reed saatis palli enam kui 25 meetrilt kauni löögiga Alissoni selja taha. Teist mängu järjest viigiga leppima pidanud Liverpool on tabelis 34 punktiga neljas, liidrist Arsenalist 14 punkti kaugusel.

Manchester Cityl oli pühapäeval võimalus vahe Londoni meeskonnaga kahandada neljale punktile ja nii näiski minevat, kui Tijani Reijnders viis nad koduväljakul Chelsea vastu avapoolaja lõppus ette. Maailmameister Enzo Fernandez suutis aga matši neljandal lisaminutil viigistada ja nii jätkab Arsenal uhkes üksinduses kuuepunktilise eduga tabeli tipus.

Teised tulemused:

Everton - Brentford 2:4

Newcastle - Crystal Palace 2:0

Tottenham - Sunderland 1:1

Leeds - Manchester United 1:1