Booker tabas viimasel sekundil kaugviske ja Thunder kaotas kuuenda mängu

Korvpall
Devin Booker võiduviskel
Devin Booker võiduviskel Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA tõi Devin Bookeri võiduvise Phoenix Sunsile 108:105 võidu tiitlikaitsja Oklahoma City Thunderi üle.

Teisel veerandajal 18-punktilisse kaotusseisu jäänud Suns andis mängu viimase 30 sekundiga käest neljapunktilise edu, aga sai 8,2 sekundit enne lõpusireeni viigiseisul palli viimaseks rünnakuks ning kogenud Booker tabas oma mängu ainsa kaugviske.

Booker lõpetas mängu 24 punkti ja üheksa resultatiivse sööduga, oma 15 vabaviskest realiseeris ta 13. Pingilt alustanud Jordan Goodwin tabas kaheksa kaugviset ja kogus 26 punkti, Dillon Brooks lisas 22 punkti. Suns (21-14) on oma viimasest seitsmest mängust võitnud kuus, Thunder sai 30 võidu kõrvale kuuenda kaotuse.

LeBron James viskas teisel poolajal 18 punkti ja andis seitse resultatiivset söötu, Los Angeles Lakers (22-11) võitis Memphis Grizzliesi (15-20) vastu teise poolaja 66:49 ja kogu mängu 120:114. Üleplatsimeheks kerkis 36 punkti visanud, üheksa lauapalli võtnud ja kaheksa korvisöötu jaganud Luka Doncic.

Denver Nuggets (23-12) on ilma Nikola Jokicita hätta jäänud ja kaotanud oma viimasest viiest mängust neli. Pühapäeval jäädi Jamal Murray 27 punkti ja 16 resultatiivse söödu kiuste 115:127 alla Brooklyn Netsile (11-22), kellest on liigas kehvemad vaid neli meeskonda. Idakonverentsi tipp Detroit Pistons (26-9) oli 114:110 üle Cleveland Cavaliersist (20-17).

Toimetaja: Anders Nõmm

