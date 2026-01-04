X!

Jürgenson näitas Austrias head kiirust ja tuli viiendaks

Autoralli
Romet Jürgenson.
Romet Jürgenson. Autor/allikas: M-Sport Ford World Rally Team
Autoralli

Eesti rallisõitja Romet Jürgenson koos kaardilugeja Siim Ojaga (Ford Fiesta Rally2) tuli Austrias toimunud Jännerrallyel viiendale kohale. Kahe päeva peale kogusid eestlased ka kolm katsevõitu.

Ralli algas tehniliste probleemidega ja nende lahenedes kerkiti kokkuvõttes kolmandale kohale, kuid lõhkenud rehv avapäeva eelviimasel katsel tähendas seda, et pühapäeva alustati siiski viiendalt positsioonilt.

Pühapäeval näitas Jürgenson väga stabiilset esitust, võites ühe katse ja tulles koguni viiel korral teiseks. Kokkuvõttes aga positsiooni parandada ei suudetud.

Neli esimest olid kohalikud sõitjad. Ralli võitis Simon Wagner (Hyundai), kes edestas 10,4 sekundiga Michael Lengauerit (Škoda). Jürgenson kaotas võitjale 40,2 sekundiga, aga neljas koht jäi 4,2 sekundi kaugusele.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

