Jürgenson näitas Austrias head kiirust ja tuli viiendaks

Eesti rallisõitja Romet Jürgenson koos kaardilugeja Siim Ojaga (Ford Fiesta Rally2) tuli Austrias toimunud Jännerrallyel viiendale kohale. Kahe päeva peale kogusid eestlased ka kolm katsevõitu.

Ralli algas tehniliste probleemidega ja nende lahenedes kerkiti kokkuvõttes kolmandale kohale, kuid lõhkenud rehv avapäeva eelviimasel katsel tähendas seda, et pühapäeva alustati siiski viiendalt positsioonilt.

Pühapäeval näitas Jürgenson väga stabiilset esitust, võites ühe katse ja tulles koguni viiel korral teiseks. Kokkuvõttes aga positsiooni parandada ei suudetud.

Neli esimest olid kohalikud sõitjad. Ralli võitis Simon Wagner (Hyundai), kes edestas 10,4 sekundiga Michael Lengauerit (Škoda). Jürgenson kaotas võitjale 40,2 sekundiga, aga neljas koht jäi 4,2 sekundi kaugusele.