Õed Kaasikud jäid kuu enne olümpiat haigeks

Eesti murdmaasuusatajatest kaksikõed Keidy ja Kaidy Kaasiku jäid Tour de Skil haigeks ja pidid enne võistluste lõppu kõrvale astuma. Olukorra teeb ärevamaks asjaolu, et Milano Cortina olümpiani jääb napp kuu, vahendab Postimees .

Esimesena astus kõrvale Kaidy, kes tegi kaasa suusatuuri võistlused Toblachis, kus osales vabatehnikasprindis, eraldistardist klassikatehnikasõidus, ühisstardist vabatehnikasõidus ja 20 km jälitussõidus klassikatehnikas.

Kõik eelpool loetletu tegi kaasa ka Keidy, kes startis veel Val di Fiemmes klassikatehnikasprindis, aga pühapäeval lõputõusuga vabatehnikasõidule enam ei tulnud.

"Ma ei pane praegu mingisuguseid lootusi. Ootan ära, millal nad terveks saavad. Ainus positiivne asi on see, et kodus on lumi maas," sõnas treener Jaanus Teppan.

Olümpiamängude esimene distants ehk 20 km suusavahetusega sõit on kavas 7. veebruaril.

Täpsemalt, mis Kaasikutel viga on, pole teada – see selgub alles pärast kodumaal arstide külastamist. Teppani sõnul saab ta siis hinnata, milline on sportlaste seis ja kas võib hakata treenima.