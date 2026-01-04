X!

Tartu Ülikool pani Keilas teise poolajaga asjad paika

Korvpall
Korvpalli Eesti-Läti liiga: Tartu Ülikool Maks&Moorits – Pärnu Transcom
Korvpalli Eesti-Läti liiga: Tartu Ülikool Maks&Moorits – Pärnu Transcom Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Korvpall

Tartu Ülikool Maks & Moorits teenis korvpalli Eesti-Läti liigas võõrsil oodatud 95:65 (21:21, 26:18, 25:13, 23:13) võidu Keila Coolbeti üle.

Tabeliliider tegi kodumeeskonnaga vahe sisse pärast vaheaega ja enam gaasipedaalilt jalga ei tõstnud. Külalised tabasid mängu jooksul 14 kaugviset ja jagasid kamba peale 21 resultatiivset söötu.

Karl-Johan Lips viskas võitjate parimana 16 punkti. 15 punktiga panustasid ameeriklased Malcolm Bernard ja Dylan Painter. Keila kasuks viskas 27 punkti Ethan Brittain-Watts.

Tartu Ülikool Maks & Moorits on võitnud tänavu 15 kohtumist ja kaotanud vaid ühe. Tabelis järgneb neile 14 võidu ja kahe kaotusega Riia Zelli meeskond.

Keila Coolbet on kahe võidu ja 13 kaotusega eelviimane ehk 13. Viimane võit jääb aga oktoobri lõppu. Pärast seda on kõigi sarjade peale kaotatud 14 korda järjest.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

19:39

Tartu Ülikool pani Keilas teise poolajaga asjad paika

10:48

Browni 50-punktiline esitus tõi Bostonile võidu

08:34

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

03.01

Saksamaa EM-tiitlini viinud Ibrahimagic kiitis Eesti korvpallitreenereid

03.01

Konontšuk tegi hea mängu, aga Bursaspor kaotas taas

03.01

Hermet siirdub Prantsusmaale: lahkuda ei ole kerge, aga pean proovima

03.01

Hermet vedas oma viimases mängus Kalev/Cramo VEF-i vastu võidule

03.01

Sepa ülikool andis vastasele 68-punktilise koslepi

03.01

Thunder jooksis põhimeesteta mänginud Warriorsist üle

03.01

Olympiakos alistas Panathinaikose, Ataman kirus kohtunikke

02.01

Laane ja Bulgaaria klubi teed läksid lahku

02.01

Teisel poolajal sihiku paika saanud Kullamäe aitas Lietkabelise võidule

02.01

Wembanyama ei pea kuigi kauaks platsi kõrvale jääma

02.01

45 punkti visanud Leonard vedas Clippersi võidule

01.01

Spurs võttis Champagnie'i viskekontserdi toel revanši

videod

sport.err.ee uudised

21:14

Jürgenson näitas Austrias head kiirust ja tuli viiendaks

20:45

Õed Kaasikud jäid kuu enne olümpiat haigeks

19:39

Tartu Ülikool pani Keilas teise poolajaga asjad paika

19:10

Mets ja Hein ei mahtunud treeningmängus samal ajal väljakule

18:40

MK-etapi eel selgitati Tehvandil Eesti järelkasvu paremad

18:22

Tour de Ski finišis püüdis pilke Venemaa lipp

17:56

Diggins tuli Tour de Ski üldvõitjaks, viimase etapi võitis Simpson-Larsen

17:31

Jaapani suusahüppaja sai Innsbruckis karjääri esimese etapivõidu

17:04

Dakari tiitlikaitsja ralli algas ebaõnnestunult

16:35

Elizaveta Anikina alustas aastat turniirivõiduga

16:08

Koduses meistrisarjas vaid võite tunnistav Rae tõusis tabelijuhiks

15:56

Tyson Fury naaseb ikkagi poksiringi

15:24

Seattle alistas divisjonirivaali ja kindlustas play-off'is vabapääsme

14:52

Idakonverentsi punane latern pani Buffalo võiduseeriale punkti

14:25

Rast jätkas Kranjska Goras võidukalt, Shiffrin teine

loetumad

08:34

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

13:14

Stenshagen võitis Tour de Ski viimase sõidu, Kläbo tegi ajalugu

03.01

Botn ja Lägreid jätavad järgmise MK-etapi vahele

03.01

Hermet siirdub Prantsusmaale: lahkuda ei ole kerge, aga pean proovima

03.01

Hermet vedas oma viimases mängus Kalev/Cramo VEF-i vastu võidule

03.01

Swiatek: naiste tennis ei vajanud Sabalenka ja Kyrgiose mängu

02.01

Botn: mina leidsin Bakkeni surnuna

03.01

Soomlanna sai esimese MK-võidu, eestlased ei jõudnud 30 parema sekka Uuendatud

08:07

Schjönning-Larsen tegi Šotimaal debüüdi

18:22

Tour de Ski finišis püüdis pilke Venemaa lipp

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo