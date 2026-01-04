Tartu Ülikool pani Keilas teise poolajaga asjad paika

Tabeliliider tegi kodumeeskonnaga vahe sisse pärast vaheaega ja enam gaasipedaalilt jalga ei tõstnud. Külalised tabasid mängu jooksul 14 kaugviset ja jagasid kamba peale 21 resultatiivset söötu.

Karl-Johan Lips viskas võitjate parimana 16 punkti. 15 punktiga panustasid ameeriklased Malcolm Bernard ja Dylan Painter. Keila kasuks viskas 27 punkti Ethan Brittain-Watts.

Tartu Ülikool Maks & Moorits on võitnud tänavu 15 kohtumist ja kaotanud vaid ühe. Tabelis järgneb neile 14 võidu ja kahe kaotusega Riia Zelli meeskond.

Keila Coolbet on kahe võidu ja 13 kaotusega eelviimane ehk 13. Viimane võit jääb aga oktoobri lõppu. Pärast seda on kõigi sarjade peale kaotatud 14 korda järjest.