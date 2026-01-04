X!

Mets ja Hein ei mahtunud treeningmängus samal ajal väljakule

Jalgpall
Karol Mets
Karol Mets Autor/allikas: SCANPIX / picture alliance / HMB Media
Jalgpall

Saksamaa jalgpalli kõrgliiga talvepausil läksid vastamisi Karol Metsa leivaisa St. Pauli ja Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder. Mets tegi kaasa esimese poolaja, Hein aga teise.

Kohtumist alustas põhikoosseisus Eesti koondise keskkaitsja Mets ja Sinisärkide esinumber Hein pidi koondisekaaslase tegutsemist varumeeste pingilt jälgima. Avapoolaja lõppedes seisid tablool nullid ning teise kolmveerandtunni eel roteerisid mõlema meeskonna peatreenerid treeningmängule omaselt ka koosseise, vahendab Soccernet.ee.

Teisel poolajal Werderi väravasuud esinumbri Mio Backhausi asemel kaitsnud Hein suutis sarnaselt Metsale värava puutumatuna hoida. Kusjuures pääses teisel kolmveerandtunnil St. Pauli eest väljakule ka endine Paide Linnameeskonna ründaja Abdoulie Ceesay, ent ka temal ei õnnestunud Heina kaitstavat väravat lahti muukida ja kohtumine lõppes väravateta viigiga.

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

19:10

Mets ja Hein ei mahtunud treeningmängus samal ajal väljakule

13:49

Barcelona pikendas viimastel minutitel võiduseeria üheksale mängule

12:12

FC Bunker Partner kindlustas liidrikohta

11:54

Arsenal kindlustas Rice'i tabamuste toel esikohta

10:13

Kümnekesi mänginud Mali teenis dramaatilisel moel edasipääsu

08:07

Schjönning-Larsen tegi Šotimaal debüüdi

00:04

Hooaega ajalooliselt kehvalt alustanud Wolverhampton sai esimese võidu

03.01

Paide täiendas ridu 2023. aasta Eesti parima naisjalgpalluriga

03.01

Rangers võitis derbimängu ja tõusis raskustes linnarivaaliga ühele pulgale

03.01

FC Floraga liitus Taaniel Usta

sport.err.ee uudised

21:14

Jürgenson näitas Austrias head kiirust ja tuli viiendaks

20:45

Õed Kaasikud jäid kuu enne olümpiat haigeks

19:39

Tartu Ülikool pani Keilas teise poolajaga asjad paika

19:10

Mets ja Hein ei mahtunud treeningmängus samal ajal väljakule

18:40

MK-etapi eel selgitati Tehvandil Eesti järelkasvu paremad

18:22

Tour de Ski finišis püüdis pilke Venemaa lipp

17:56

Diggins tuli Tour de Ski üldvõitjaks, viimase etapi võitis Simpson-Larsen

17:31

Jaapani suusahüppaja sai Innsbruckis karjääri esimese etapivõidu

17:04

Dakari tiitlikaitsja ralli algas ebaõnnestunult

16:35

Elizaveta Anikina alustas aastat turniirivõiduga

16:08

Koduses meistrisarjas vaid võite tunnistav Rae tõusis tabelijuhiks

15:56

Tyson Fury naaseb ikkagi poksiringi

15:24

Seattle alistas divisjonirivaali ja kindlustas play-off'is vabapääsme

14:52

Idakonverentsi punane latern pani Buffalo võiduseeriale punkti

14:25

Rast jätkas Kranjska Goras võidukalt, Shiffrin teine

13:49

Barcelona pikendas viimastel minutitel võiduseeria üheksale mängule

13:14

Stenshagen võitis Tour de Ski viimase sõidu, Kläbo tegi ajalugu

12:39

Lajal ja Glinka alustavad uuel nädalal hooaega

12:12

FC Bunker Partner kindlustas liidrikohta

11:54

Arsenal kindlustas Rice'i tabamuste toel esikohta

loetumad

08:34

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

13:14

Stenshagen võitis Tour de Ski viimase sõidu, Kläbo tegi ajalugu

03.01

Botn ja Lägreid jätavad järgmise MK-etapi vahele

03.01

Hermet siirdub Prantsusmaale: lahkuda ei ole kerge, aga pean proovima

03.01

Hermet vedas oma viimases mängus Kalev/Cramo VEF-i vastu võidule

03.01

Swiatek: naiste tennis ei vajanud Sabalenka ja Kyrgiose mängu

02.01

Botn: mina leidsin Bakkeni surnuna

03.01

Soomlanna sai esimese MK-võidu, eestlased ei jõudnud 30 parema sekka Uuendatud

08:07

Schjönning-Larsen tegi Šotimaal debüüdi

18:22

Tour de Ski finišis püüdis pilke Venemaa lipp

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo