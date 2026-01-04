Mets ja Hein ei mahtunud treeningmängus samal ajal väljakule

Saksamaa jalgpalli kõrgliiga talvepausil läksid vastamisi Karol Metsa leivaisa St. Pauli ja Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder. Mets tegi kaasa esimese poolaja, Hein aga teise.

Kohtumist alustas põhikoosseisus Eesti koondise keskkaitsja Mets ja Sinisärkide esinumber Hein pidi koondisekaaslase tegutsemist varumeeste pingilt jälgima. Avapoolaja lõppedes seisid tablool nullid ning teise kolmveerandtunni eel roteerisid mõlema meeskonna peatreenerid treeningmängule omaselt ka koosseise, vahendab Soccernet.ee.

Teisel poolajal Werderi väravasuud esinumbri Mio Backhausi asemel kaitsnud Hein suutis sarnaselt Metsale värava puutumatuna hoida. Kusjuures pääses teisel kolmveerandtunnil St. Pauli eest väljakule ka endine Paide Linnameeskonna ründaja Abdoulie Ceesay, ent ka temal ei õnnestunud Heina kaitstavat väravat lahti muukida ja kohtumine lõppes väravateta viigiga.

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.